Галкин обратился к израильским зрителям после критики Симоньян

Фото maxgalkinru/instagram.com

Максим Галкин вновь вышел на связь со зрителями после критики главы RT Маргариты Симоньян. Артист полностью проигнорировал все выпады в свой адрес, а также российского зрителя, обратившись на этот раз в своём микроблоге к израильской публике.

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Дорогие друзья, по вашим просьбам, я объявляю еще два дополнительных концерта в Израильском туре. Тот, кто не смог купить билеты на уже объявленные концерты, добро пожаловать 9 и 21 июня, — заявил юморист.

Обращение к израильской публике Галкин записал на фоне белоснежных яхт. на кадрах он выглядит абсолютно счастливым и находится в прекрасной форме.

В родной стране артиста меж тем ходят слухи, что он собирается продавать свой шестиэтажный замок в деревне Грязь и покупать виллу в Израиле.

Ранее режиссёр Карен Шахназаров заявил, что вернувшиеся в Россию и осудившие спецоперацию на Украине артисты, которых часто называют звёздами, жителям страны «особо не нужны». Он подчеркнул, что не видит в современной России деятелей культуры, сравнимых по творческому вкладу с писателем Иваном Буниным и философом Николаем Бердяевым.