Шахназаров назвал «ненужными» осудивших спецоперацию звёзд шоу-бизнеса

Карен Шахназаров / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Вернувшиеся в Россию и осудившие спецоперацию на Украине артисты, которых часто называют звёздами, жителям страны «особо не нужны», считает режиссёр Карен Шахназаров. Он подчеркнул, что не видит в современной России деятелей культуры, сравнимых по творческому вкладу с писателем Иваном Буниным и философом Николаем Бердяевым, пишут «Народные Новости».

Звёзды — это очень относительное понятие. Понятно, что все, кого называют звёздами, никому не нужны особо. Я понимаю, что после Октябрьской революции уезжали многие, например Бунин, Бердяев и другие. Это действительно были крупные фигуры, а в настоящее время таких я не наблюдаю. Сейчас кто-то передумал, а кто-то что-то понял, — отметил Шахназаров.

Ранее глава российского телеканала RT медиаменеджер Маргарита Симоньян заявила, что считает геем известного шоумена Максима Галкина, который в феврале этого года покинул страну с супругой Аллой Пугачёвой и двумя детьми. По её мнению, он прикрывается браком с певицей «ради обогащения». Такое мнение журналистка высказала в ответ на заявления Галкина о действиях ВС РФ. Симоньян добавила, что больше не может слышать, как Галкин «поливает помоями Россию и русскую армию».

Помимо этого, близкий друг телеведущего Ивана Урганта выступил в защиту артиста и заявил NEWS.ru, что шоумен «остаётся в России», призвав «прекратить травлю». По его мнению, распуская слухи об эмиграции Урганта в Израиль, «кто-то безнаказанно врёт и оскорбляет Ивана, вероятно, за деньги». Информацию о планах ведущего навсегда покинуть страну он назвал клеветой и высказался за ужесточение ответственности за распространение ложных сведений, порочащих честь и достоинство.