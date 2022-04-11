«Он остаётся в России, прекратите травлю»: друг заступился за Ивана Урганта

Близкий друг телеведущего Ивана Урганта выступил в защиту артиста и заявил NEWS.ru, что шоумен «остаётся в России», призвав «прекратить травлю». По его мнению, распуская слухи об эмиграции Урганта в Израиль, «кто-то безнаказанно врёт и оскорбляет Ивана, вероятно, за деньги». Информацию о планах ведущего навсегда покинуть страну он назвал клеветой и высказался за ужесточение ответственности за распространение ложных сведений, порочащих честь и достоинство.

Информация об эмиграции — ложь. Наверное, люди получают за это деньги, другой причины клеветать на Ивана не вижу, — заявил наш собеседник.

Друг Ивана Урганта попросил не называть себя, «чтобы не включаться в марафон, кто кого переругает», но заявил о необходимости «прекратить травлю» телеведущего. Он поделился возмущением из-за недавних видео в соцсетях, на которых были показаны расклеенные в Ленинградской области (Ургант родился в Санкт-Петербурге) листовки с фотографией шоумена и подписью «Крыса, возвращайся, откуда приехал».

Что значит «откуда приехал»? Он никуда отсюда не уезжал и здесь [в России] остаётся. Пусть они сами уезжают, если им хочется. Нельзя же так врать и безнаказанно оскорблять человека! — добавил друг ведущего.

Иван Ургант Сергей Булкин/NEWS.ru

По его мнению, «потоки лжи» можно остановить ужесточением ответственности в отношении людей, которые распространяют недостоверную информацию об уехавших из страны звёздах. Он напомнил, что недавно был принят закон, пресекающий публичную дискредитацию использования вооружённых сил в целях защиты интересов России и её граждан и предусматривающий наказание до 15 лет лишения свободы.

Ранее ряд Telegram-каналов сообщили, что Иван Ургант в экстренном порядке якобы продаёт свою элитную недвижимость в России и ведёт переговоры о возможной покупке жилья в Израиле или в Грузии.

Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что телеведущий Иван Ургант является большим патриотом России. Он призвал не клеветать на людей и не записывать их в пятую колонну.