Пугачёва сообщила, когда вернётся в Россию Режиссёр Левенбук: Пугачёва пообещала вернуться в Россию осенью 2022 года

Алла Пугачёва / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Народный артист России, бывший художественный руководитель московского еврейского театра «Шалом», член Общественного совета Российского еврейского конгресса и близкий друг певицы Аллы Пугачёвой Александр Левенбук рассказал NEWS.ru, когда уехавшая в Израиль артистка вернётся в Россию. По словам режиссёра, Примадонна пообещала ему приехать в Москву осенью 2022 года.

Ей незачем уезжать [из России навсегда]. Она в России авторитетный человек, влиятельный, любимый миллионами. Алла мне лично обещала вернуться осенью! Мы созванивались незадолго до её отъезда. А она слов на ветер не бросает: раз сказала, значит, вернётся, — заверил Александр Левенбук.

Ранее живущий в Израиле музыкант Майкл Горин рассказал NEWS.ru, что пенсия 73-летней певицы Аллы Пугачёвой в случае её решения эмигрировать и не возвращаться в Россию может составить $1150. По его мнению, этой суммы Примадонне хватит на то, чтобы «один раз сходить в магазин». Горин высоко оценил шансы Пугачёвой на получение израильского паспорта, поскольку «Галкин по матери, как он говорит, еврей, и Алле как его жене дадут гражданство сразу».

По информации СМИ, после отъезда из России вскоре после начала спецоперации РФ на Украине Алла Пугачёва и Максим Галкин с детьми поселились на роскошной вилле в Израиле площадью 650 квадратных метров в небольшом городке Кесарии, где проживают пять тысяч человек. Ходили слухи, что вилла находится в собственности у певицы, но она категорически опровергла это утверждение. По данным СМИ, аренда жилья обходится артистке и её семье в 1 млн рублей в месяц.