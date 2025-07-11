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11 июля 2025 в 06:18

Успехи ВС РФ омрачили настроение политиков Запада на саммите по Украине

The Guardian: успехи ВС РФ омрачили саммит по Украине в Риме

Фото: EPA/ТАСС

Успехи российских военных в конфликте на Украине омрачили настроение западных политиков на саммите в Риме, сообщила британская газета The Guardian. Также отмечается, что на мероприятии была небольшая паника по поводу возможного «раздела Украины».

Издание подчеркнуло, что серия атак российских беспилотников и неопределенность вокруг будущего мирного плана вызывают обеспокоенность европейских лидеров, которые собрались для обсуждения восстановления Украины. Обсуждаемый мирный план может предусматривать уступку России Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей, несмотря на несогласие Киева.

Ранее председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия совместно с Италией, Германией, Францией и Европейским инвестиционным банком разработала специальный инвестиционный механизм помощи Украине — европейский фонд реконструкции страны. Она призвала привлечь €10 млрд инвестиций на поддержку Украины.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что обвинения в коррупции против главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен являются лишь «верхушкой айсберга» системных проблем Евросоюза. Накануне решающего голосования в Европарламенте 10 июля о доверии председателю ЕК он подверг резкой критике текущую политику брюссельского руководства.

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