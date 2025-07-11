Стало известно, что США ожидают от России по Украине Политолог Мартынов: США ждут изменений в российской позиции по Украине

США ждут изменений в позиции России по ключевым вопросам, связанным с Украиной, однако это маловероятно, заявил РИА Новости доцент Финансового университета и директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов. По его мнению, ожидать от России смены позиции невозможно.

Видимо, они ожидают, что мы изменим нашу позицию по принципиальным вопросам, но это исключено. Тем более что российская армия наступает по всем фронтам, и даже несколько комплексов ПВО Patriot существенно не повлияют на ситуацию. Их значение будет только в охране Банковой и укрытия Зеленского, — отметил политолог.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США готовят для России «маленький сюрприз». Так он прокомментировал будущие действия Вашингтона в отношении Москвы, но не уточнил, о каких именно шагах идет речь.

До этого республиканский политик признал, что столкнулся с трудностями в процессе урегулирования конфликта на Украине. Он отметил, что эта задача оказалась куда более сложной, чем он ожидал.