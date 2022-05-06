Киркоров извинился за танец на кресте во время шоу в Кремлёвском дворце

Филипп Киркоров / Фото Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Российский певец Филипп Киркоров извинился за то, что во время своего шоу в Кремлёвском танцевал на кресте во время песни «Мария Магдалена». Номер с религиозным атрибутом он посвящал умершей в его день рождения матери, поэтому исключить его из программы было невозможно, пояснил артист в в своём Instagram (соцсеть запрещена на территории РФ).

Я редко говорю об этом, но первоначально эта песня посвящена моей маме. День ее ухода из жизни по трагической случайности совпадает с моим днем рождения. Поэтому эту песню было важно включить в программу, важно для меня и для моей семьи, моего отца и моих детей, — написал Киркоров.

Он отметил, что свои выступлением не хотел оскорбить чувства верующих, поскольку сам является религиозным человеком. Для него крайне важны и почитаемы религиозные святыни, поэтому никакой «кощунственный умысел» в номер не вкладывался.

Всё, что происходило на сцене — исключительно фантазийная история, которая ни в коем разе не имеет связи с оскорблением христианства или другой религии. Поэтому, если я задел чьи-то чувства, приношу свои искренние извинения! — подчеркнул артист.

Волна критики обрушилась на Киркорова после того, как он залез на большой поваленный крест вовремя одного из номеров. Глава общественного движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов заявил, что концерт с такой декорацией является святотатством и оскорблением чувств верующих «в непростое для всех время».

Пресс-секретарь артиста Екатерина Успенская заявила, что нашумевший номер придумал сам певец. По её словам, на представлении были сотни зрителей, не увидевшие никакого оскорбления в выступлении. Киркорова поддержал и его адвокат Александр Добровинский, заявив, что номер он видел и считает его прекрасным.