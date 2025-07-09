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09 июля 2025 в 08:02

«Искренне сожалею»: глава фонда кино Абхазии извинился перед россиянами

Директор фонда кино Абхазии Басария извинился перед российскими туристами

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Директор фонда кино Абхазии Александр Басария извинился в Facebook (деятельность в РФ запрещена) перед российскими туристами. Он отметил, что сожалеет о своем поступке, и добавил, что настоящую угрозу стране представляют провокационные высказывания, подобные его словам.

Я искренне сожалею, что своими необдуманными высказываниями обидел большое количество людей. Я прекрасно понимаю чувства людей, которых обидели мои некорректные слова, — написал Басария.

Ранее директор фонда кино Абхазии заявил, что российские туристы представляют «национальную угрозу» для республики. Он раскритиковал приезжих из РФ, которые предпочитают бюджетный отдых и не тратят много денег на пляжах и в ресторанах.

Басария добавил, что туроператоры демпингуют цены на отдых в Абхазии. В результате страдает вся туристическая отрасль страны, поделился глава фонда кино республики.

До этого сотрудница Минтуризма Абхазии Кристина Лакербая заявила, что в стране не хотят видеть российских туристов, которые ничего не покупают и экономят на еде. По ее словам, для развития туризма необходим приток состоятельных отдыхающих.

Абхазия
Россия
туристы
извинения
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