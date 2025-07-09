Мечтала о правах — закопали во дворе: жуткая история расправы над девушкой

В Иркутской области ищут 22-летнего жителя поселка, который мог расправиться с девушкой из-за того, что та хотела научиться водить машину и получить образование. Девушка не стала обращать внимания на претензии молодого домостроевца и решила стать студенткой, только до первого учебного дня не дожила. NEWS.ru рассказывает, что известно об этой истории.

Абитуриентка

20-летняя Кристина жила в поселке Первомайское под Иркутском. Этим летом она решила получить образование и отправилась в региональную столицу, чтобы подать документы в техникум экономики и права.

Абитуриентка благополучно добралась до учебного заведения, предоставила приемной комиссии все бумаги, а после написала матери. Сказала, что с ней все в порядке. Но с тех пор перестала выходить на связь.

Был против того, чтобы девушка села за руль

Обеспокоенные родственники пытались в течение дня дозвониться до девушки, но все попытки оказались тщетными. На следующий день родители обратились в полицию.

Уже тогда мать Кристины поделилась с правоохранителями, что у девушки был молодой человек — 22-летний Артем, который отличался непростым характером. На это часто жаловалась дочь. Встречались они примерно год, но отношения между ними в последнее время были напряженными. За день до поездки Кристины в Иркутск в паре снова произошел конфликт.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Артем был против того, чтобы она обучалась в автошколе, он по какой-то причине не хотел видеть свою избранницу за рулем. Молодой человек требовал приехать к нему, чтобы разрешить этот конфликт.

Свежее захоронение во дворе

Тогда было решено навестить молодого человека в его деревне, соседствующей с поселком Первомайское. Самого Артема дома не было, но родственники и полицейские обнаружили на месте вещи Кристины и ее мобильный телефон.

Однако самая страшная находка ожидала их во дворе. Возле дома оперативники заметили следы свежего захоронения. Было решено проверить, с какой целью ворошили землю на участке. Под землей оказался труп Кристины.

Артема объявили в розыск. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», проводятся следственные действия. По инкриминируемой статье убийце грозит до 20 лет лишения свободы.

Читайте также:

Супружескую пару нашли застреленной в Ленобласти

Псы не стали есть человечину: китаец расчленил подругу и отдал собакам

В Италии нашли мертвой пропавшую украинскую студентку

Бездомный мигрант-педофил убил 56-летнего новосибирца монтировкой

Приковал и превратил голову в месиво: сын нашел мать и отца дома мертвыми

Порча, яды и три выстрела: жена не хотела делиться с мужем и «заказала» его