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08 июля 2025 в 12:48

Псы не стали есть человечину: китаец расчленил подругу и отдал собакам

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

В Бразилии под суд отправится 35-летний ресторатор из Китая, убивший и расчленивший 18-летнюю девушку. Общественность была шокирована тем, насколько жестоко мужчина обошелся со своей жертвой. NEWS.ru рассказывает о подробностях этого дела.

Велосипед нашли в реке

18-летняя Марселла Хулия Араужо да Силва пропала 11 июня. Спустя три дня поисков ее тело нашли в северной части Рио-де-Жанейро. Точнее, части ее трупа, пишет бразильское издание Terra.

За время поисков было установлено, что телефон Марселлы исчез, его невозможно было отследить по спутникам. А в одной из рек был обнаружен велосипед девушки, на котором она в злополучный вечер 11 июня отправилась к владельцу китайского ресторана, чтобы забрать некий заказ.

Надеялся, что псы обглодают останки

Главным подозреваемым в деле оказался владелец ресторана китайской кухни Чжаоху Цю. Заведомо было известно, что девушка связывалась с ним перед встречей.

Было установлено, что торговец едой планировал преступление заранее. Он надругался над девушкой, убил ее, а после разделал тело на части. Останки он отнес к собакам во дворе, рассчитывая, что те обглодают их.

Как пишет CNN Brasil, мужчина признался, что провел с девушкой ночь с 11 на 12 июня. По его словам, они оба пили алкоголь и употребляли наркотики. Известно, что ранее они уже общались и предприниматель был знаком с семьей девушки.

Подробности убийства, по словам Цю, он не помнит. Наутро после злополучной ночи он пришел в ужас, увидев синяки на шее у девушки. Изначально бизнесмен планировал скинуть останки своей жертвы в реку, но решил, что они могут всплыть и вывести на след убийцы. Тогда он решил скормить тело убитой девушки животным.

Пришлось усыплять собак

Мужчина поместил тело Марселлы в тележку, накрыл ее синим брезентом и направился к своему дому на севере Рио. Там же жили псы, которым он решил скормить тело девушки.

Позже несколько родственниц и подруг Марселлы решили проверить дом друга семьи, на которого уже пали подозрения. Там же нашли части тела, лежавшие в клетке с двумя питбулями, передает G1. Чтобы проникнуть в вольер, девушкам пришлось усыпить собак.

Цю к тому времени уже был в бегах. Поймали преступника лишь 17 июня. Сейчас он находится под стражей.

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