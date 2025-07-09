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09 июля 2025 в 14:11

Еж пришел к человеку за помощью в российском регионе

В Дагестане еж подбежал к человеку, чтобы тот снял скотч с его лапки

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Дагестане еж с приклеенным к лапке скотчем сам подбежал к случайному прохожему, соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал SHOT. Как предположил автор видео, таким образом он обратился к человеку за помощью.

Судя по всему, зверек случайно наступил на кусок клейкой ленты и не смог самостоятельно от нее избавиться. Как только мужчина отклеил скотч от лапки, еж быстро убежал от своего спасителя.

Ранее пресс-служба ГУ МЧС России по Еврейской автономной области сообщила, что сотрудники спасли кошку по кличке Феня, которая несколько часов провисела на кондиционере в Биробиджане и чуть не сорвалась. Питомица попыталась поймать птицу, но в итоге оказалась в западне.

До этого в поселке Большая Ижора около 80 кошек оказались запертыми в доме без должного ухода. Хозяйка существующего с 2010 года приюта «Тимошка» госпитализирована с онкологическим заболеванием четвертой стадии. Волонтеры пытаются помочь брошенным животным, они регулярно приезжают кормить кошек и даже смогли пристроить несколько из них.

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