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09 июля 2025 в 14:17

Россиянам назвали главную альтернативу ипотеке

Эксперт Зайцев: главной альтернативой ипотеке остаются встречные сделки

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главной альтернативой ипотеке в России остаются встречные сделки, заявил NEWS.ru директор по продажам риелторской компании «Этажи» Сергей Зайцев. В этом случае человек продает свою недвижимость и одновременно покупает другую, добавив необходимую сумму. Ее можно накопить, занять у друзей и родственников или использовать кредитные средства, отметил эксперт.

Первая альтернатива льготной ипотеке — это встречные сделки. Это когда ты что-то продал и покупаешь, добавив небольшую сумму за счет ипотечного кредита, заняв у друзей, родственников, накопив и так далее. То есть первый способ купить, не разорившись, — что-то продать, — сказал Зайцев.

Для тех, кому продавать нечего, есть программы господдержки, покупка квартиры с ремонтом по семейной ипотеке, добавил эксперт.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко выступила с инициативой о привязке выдачи льготной семейной ипотеки к месту официальной регистрации заемщиков. В 2024 году более 50% одобренных кредитов по этой программе было выдано в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. При этом свыше 40% получателей таких кредитов фактически проживают в других регионах страны.

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ипотека
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