Эстония считает мягким новый пакет санкций против России Таллин может заблокировать 18-й пакет санкций против РФ из-за цен на нефть

Эстония может заблокировать 18-й пакет санкций против России, заявил в эфире ERR глава внешнеполитического ведомства республики Маргус Цахкна. Таллин требует включить снижение верхнего предела цен на нефть из РФ.

Мы совершенно четко придерживаемся мнения, что снижение потолка цен на нефть должно быть включено в этот пакет. У нас очень твердая позиция по этому вопросу, — заявил Цахкна.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия предложила «Большой семерке» снизить потолок цен на нефть с $60 до $45 за баррель. По словам председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен, в Евросоюзе будут добиваться соблюдения меры.

26 июня премьер-министр Словакии Роберт Фицо наложил вето на 18-й пакет антироссийских санкций на саммите Евросоюза в Брюсселе. Венгрия выступает против новых ограничений. Переговоры Фицо с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен перед саммитом не привели к компромиссу.

При этом представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что желание Еврокомиссии (ЕК) снизить потолок цен на российскую нефть до $45 за баррель не будет способствовать стабилизации энергетических рынков. По его словам, у Москвы есть опыт минимизации ущерба от таких действий.