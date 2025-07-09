Дрон залетел на балкон к жительнице Новосибирска

В Новосибирске дрон неожиданно залетел на балкон квартиры и напугал местную жительницу, пишет «МК в Новосибирске». Об инциденте она сообщила в социальных сетях.

К нам сейчас на балкон вот такой аппарат залетал, завис посредине окна и висел, потом спустился вниз и опять уставился к нам в окно, улетел, как только начала фотографировать, — поделилась жительница.

Очевидица добавила, что дрон улетел в сторону соседнего дома и детского сада. В соцсети мнения разделились: одни считают, что дрон просто вел разрешенную видеосъемку, а другие обеспокоились ситуацией, так как предполагаемая модель дрона (DJI Mavic mini) должна быть зарегистрирована. Кроме того, по их словам, участились случаи использования дронов для разведки.

Ранее депутат Думы Олег Матвейчев заявил, что закрывшего собой маму от дрона на пляже в Курске пятилетнего мальчика Толю следует наградить. Он призвал органы власти, в том числе руководителей ведомств, обратить внимание на ситуацию.