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Юлии Савичевой отказали в виде на жительство в Португалии

08:30, 30 августа 2021
Юлии Савичевой отказали в виде на жительство в Португалии
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Российской певице Юлии Савичевой не удалось получить вид на жительство в Португалии из-за бюрократических процедур. Об этом артистка рассказала РИА Новости.

В августе мы в очередной раз приехали в посольство Португалии с пакетом документов на вид на жительство, и снова отказ, потому что каких-то бумаг не хватает. А я уже год не видела ребёнка. <...> Я ушла в слезах из посольства, — пожаловалась она.

Савичева добавила, что уезжать из России навсегда не намерена и планирует жить на две страны.

Ранее певица рассказала, что оставить дочь в Португалии её убедили родители мужа Александра Аршинова, у которых там дом. По их мнению, в этой стране для ребёнка более подходящие климат и условия жизни. По словам Савичевой, дочь не чувствует отсутствия родителей рядом, поскольку у них всегда есть возможность пообщаться по видеосвязи.

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