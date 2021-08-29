Юлии Савичевой отказали в виде на жительство в Португалии

Российской певице Юлии Савичевой не удалось получить вид на жительство в Португалии из-за бюрократических процедур. Об этом артистка рассказала РИА Новости.

В августе мы в очередной раз приехали в посольство Португалии с пакетом документов на вид на жительство, и снова отказ, потому что каких-то бумаг не хватает. А я уже год не видела ребёнка. <...> Я ушла в слезах из посольства, — пожаловалась она.

Савичева добавила, что уезжать из России навсегда не намерена и планирует жить на две страны.

Ранее певица рассказала, что оставить дочь в Португалии её убедили родители мужа Александра Аршинова, у которых там дом. По их мнению, в этой стране для ребёнка более подходящие климат и условия жизни. По словам Савичевой, дочь не чувствует отсутствия родителей рядом, поскольку у них всегда есть возможность пообщаться по видеосвязи.