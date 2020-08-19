Юлия Савичева впервые показала оставленную в Португалии дочь

https://static.news.ru/photo/41974a44-e22e-11ea-95c8-fa163e074e61_660.jpg Юлия Савичева Фото: yuliasavicheva/instagram.com

Российская певица Юлия Савичева впервые поделилась с подписчиками фотографией трёхлетней дочки и рассказала, почему ей пришлось оставить Аню в другой стране.

Кадр с собой и радостной трёхлетней малышкой, сидящей на плечах отца Александра Аршинова Савичева сопроводила комментарием о том, что фотосессия состоялась в Португалии.

Вот и наша любимая, замечательная Аня. Она достигла того возраста, когда сама просится в кадр, ей очень хочется сниматься и фотографироваться. «Мама, накрась меня и одень мне платье, я пойду работать!» — такие заявления поступают очень часто, особенно когда она видит меня на съемках, — рассказала счастливая мама.

Савичева рассказала, пишет «Собеседник», что она долго не могла забеременеть и на год бросила карьеру, чтобы заняться своим здоровьем. После рождения Юлия четыре месяца кормила дочку грудью, живя в Португалии с родителями мужа. Однако когда настало время возвращаться в Россию, свекровь предложила оставить девочку с ней, сказав, что в Москве квартира в центре города, а в Португалии дом с бассейном и другой климат и условия. Савичева с Аршиновым согласились на предложение бабушки Ани и теперь постоянно летают к малышке.

Как рассказала Савичева, дочка не чувствует отсутствия родителей рядом благодаря возможности постоянно общаться по видеосвязи, а бабушка каждый день ставит Ане мамины песни.

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