Юлия Савичева впервые показала оставленную в Португалии дочь

Российская певица Юлия Савичева впервые поделилась с подписчиками фотографией трёхлетней дочки и рассказала, почему ей пришлось оставить Аню в другой стране.
Кадр с собой и радостной трёхлетней малышкой, сидящей на плечах отца Александра Аршинова Савичева сопроводила комментарием о том, что фотосессия состоялась в Португалии.
Вот и наша любимая, замечательная Аня. Она достигла того возраста, когда сама просится в кадр, ей очень хочется сниматься и фотографироваться. «Мама, накрась меня и одень мне платье, я пойду работать!» — такие заявления поступают очень часто, особенно когда она видит меня на съемках, — рассказала счастливая мама.
Савичева рассказала,
Как рассказала Савичева, дочка не чувствует отсутствия родителей рядом благодаря возможности постоянно общаться по видеосвязи, а бабушка каждый день ставит Ане мамины песни.
Как писал NEWS.ru, ранее хоккеист Овечкин опубликовал семейные фото с сыном, родителями и братом.
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