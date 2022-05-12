Лобода надумала извиниться перед россиянами Певица Лобода решила извиниться перед россиянами на концерте во Владивостоке

Светлана Лобода / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Украинская певица Светлана Лобода намерена извиниться перед россиянами за всё сказанное в их адрес, сообщает Telegram-канал «Светские хроники». Источники сообщили авторам площадки, что артистка хочет поговорить с поклонниками из РФ во Владивостоке.

Светлана Лобода собирается извиниться перед российскими поклонниками. В планах — разговор со зрителями на концерте во Владивостоке, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время Лобода — единственная звезда, попавшая в чёрный список, но чей концерт в России ещё не отменён. Сама певица информацию не комментировала: утром в своём Telegram-канале она выложила пост, в котором пообещала скоро поделиться своим планом «по оказанию максимально эффективной помощи поклонникам».

Министр культуры Приморья Елена Бронникова ранее заявила, что в регионе не допустят проведение выступлений звёзд, высказавших антироссийскую позицию. Она отмечала, что июньский концерт Лободы во Владивостоке не должен состояться.

Продюсер Кирилл Чибисов считает, что Лобода может стать «голубем мира». По его мнению, для этого певице нужно выложить в соцсети видео, где она выразит сожаление о том, что осудила спецоперацию РФ на Украине, и попросит российский паспорт. После этого ей могут предоставить российское гражданство, считает Чибисов.