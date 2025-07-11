Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 июля 2025 в 05:25

Рулет «Биглаваш» — идеальная закуска за полчаса. Хоть к борщу, хоть к пиву

Простой рулетик из лаваша: быстрый рецепт Простой рулетик из лаваша: быстрый рецепт Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Если в холодильнике загрустил одинокий лаваш, немного колбасы, сыр и пара яиц — считайте, ужин готов. «Биглаваш» — это тот случай, когда за 10 минут можно собрать начинку, еще 20 — и ароматный рулет подрумянится в духовке. Отлично подойдет к любому супу, пиву или как самостоятельная закуска.

В миске смешайте 2 яйца, 100 г тертого сыра, 100 г колбасы или ветчины, 1–2 ст. л. майонеза и немного зелени. Лаваш разверните, равномерно положите на него начинку, сверните в рулет. Заверните в фольгу или пергамент. Осталось запечь при 180 °С 20–25 минут. Нарезать можно или горячим, или остывшим — в любом виде он будет вкусным.

  • Совет: добавьте немного маринованных огурцов или жареного лука — получится сочнее и интереснее.

Посмотрите рецепт торта «Птичье молоко» — получается нежнее зефира!

лаваш
рецепты
рецепт
кулинария
кухня
продукты
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Группу дронов ВСУ сбили над Смоленской областью
Москалькова рассказала, сколько курян все еще числятся пропавшими без вести
Врач раскрыл, как спасти грудных детей от перегрева в жару
Успехи ВС РФ омрачили настроение политиков Запада на саммите по Украине
Какие анализы сдавать при подозрении на инфаркт и для проверки тромбов
Беспилотники-шпионы привели в ужас ВСУ: успехи ВС РФ к утру 11 июля
Стало известно, что США ожидают от России по Украине
Стало известно о жертвах удара ВСУ по Липецкой области
Рулет «Биглаваш» — идеальная закуска за полчаса. Хоть к борщу, хоть к пиву
Биолог раскрыла, как спасти хлеб от образования плесени
Посол Ирана запросил помощь у России в восстановлении страны
Подполковник обратился к Трампу из-за конфликта на Украине
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 11 июля
Стало известно, есть ли у Трампа рычаги давления на Путина и Россию
Названы продукты, которыми легче всего отравиться в жару
Mash сообщил об атаке дронов ВСУ на Тульскую область
В Москву прилетят полчища комаров и мошкары: чем опасны, как спастись?
Гладков рассказал о попытках ВСУ прорваться в Белгородскую область
Трамп анонсировал важное заявление по России
Юрист объяснил, как противостоять патентному троллингу
Дальше
Самое популярное
«Спортивный человек»: в России оценили угрозы Трампа «разбомбить Москву»
США

«Спортивный человек»: в России оценили угрозы Трампа «разбомбить Москву»

В Госдуме предложили повысить пенсии на 100% для одной категории граждан
Власть

В Госдуме предложили повысить пенсии на 100% для одной категории граждан

Почему не работает мобильный интернет в России 9 июля: где сбои, причины
Интернет и СМИ

Почему не работает мобильный интернет в России 9 июля: где сбои, причины

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.