Рулет «Биглаваш» — идеальная закуска за полчаса. Хоть к борщу, хоть к пиву

Рулет «Биглаваш» — идеальная закуска за полчаса. Хоть к борщу, хоть к пиву

Если в холодильнике загрустил одинокий лаваш, немного колбасы, сыр и пара яиц — считайте, ужин готов. «Биглаваш» — это тот случай, когда за 10 минут можно собрать начинку, еще 20 — и ароматный рулет подрумянится в духовке. Отлично подойдет к любому супу, пиву или как самостоятельная закуска.

В миске смешайте 2 яйца, 100 г тертого сыра, 100 г колбасы или ветчины, 1–2 ст. л. майонеза и немного зелени. Лаваш разверните, равномерно положите на него начинку, сверните в рулет. Заверните в фольгу или пергамент. Осталось запечь при 180 °С 20–25 минут. Нарезать можно или горячим, или остывшим — в любом виде он будет вкусным.

Совет: добавьте немного маринованных огурцов или жареного лука — получится сочнее и интереснее.

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