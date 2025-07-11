Трампа подловили на отправке «закодированных посланий» России и Украине Semafor: Трамп направляет России и Украине закодированные послания

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп направляет «закодированные послания» российской и украинской сторонам, сообщает издание Semafor со ссылкой на источник, близкий к хозяину Белого дома. Он связал это со сменой риторики американского лидера относительно конфликта Киева и Москвы.

И [президенту России Владимиру] Путину, и [лидеру Украины Владимиру] Зеленскому важно знать: все возможно, если они не отступят, — говорится в публикации.

Как предположили некоторые соратники Трампа, смена риторики стала частью переговорной тактики главы государства. Другие источники в окружении президента США убеждены, что в позиции республиканца произошел сдвиг. При этом, как считает сенатор-республиканец от штата Айова Джони Эрнст, президент России «играет с США» и Трамп это понимает.

Президент стал немного активнее противостоять Владимиру Путину, — отметила она.

Ранее хорватское издание Advance констатировало, что у Трампа практически нет рычагов давления на Россию. По мнению автора публикации, американский лидер часто угрожает, но это не имеет должного эффекта на президента России.