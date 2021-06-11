Лариса Долина призналась в любви к «умным текстам и рэпу» Artik&Asti

https://static.news.ru/photo/6dac0e0a-b134-11eb-9c75-96000091f725_660.jpg Лариса Долина Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

Российская певица Лариса Долина с внучкой Сашей посетила концерт Artik&Asti, после которого очень бурно хвалила дуэт за талант, харизму и «умные тексты и рэп». Об этом написал StarHit.

После скандала на шоу «Музыкалити» с молодой певицей и блогером Валей Карнавал пользователи решили, что Долина критикует вообще всю молодёжь и не следит за трендами, но её слова после концерта группы Artik&Asti многих очень удивили.

Ты такая талантливая! В твоём голосе столько нежности! Я получила огромное удовольствие... Прошу прощения за пробел в своей образованности, ведь так плохо вас знала. А вот моя внучка фанатеет от вас и знает все песни, — сказала Долина после концерта лично артистке Анне Дзюбе.

Певица была в шоке от такой похвалы и очень растрогалась. Кроме личных похвал Долина в соцсетях написала, что если бы хотя бы 50% всех молодых исполнителей были бы так же хороши, как Анна Дзюба и её партнёр по коллективу, она была бы спокойна.

Народная артистка призналась, что музыкальный коллектив «несёт столько любви», что ребят можно назвать достойной сменой.

Ранее комик Гарик Харламов принял участие в передаче «Музыкалити» Максима Галкина. Он решил пошутить на тему самого скандального выпуска шоу, в котором участвовали Долина и Карнавал, и спел неприличную песню про «сисоль Вали Карнавал».