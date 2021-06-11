«Си соль покажи, Карнавал»: Галкина довели до истерики песней о Долину

https://static.news.ru/photo/b973bfd8-cbf4-11eb-a287-96000091f725_660.jpg Фото: maxgalkinru / instagram

Российский комик Гарик Харламов принял участие в передаче «Музыкалити» Максима Галкина. Он, конечно, не певец, но это не мешало ему появиться в студии, ведь он пришёл в амплуа Эдуарда Сурового. Именно этот сценический образ комика нравится многим его фанатам. Видео Галкин выложил в Instagram.

Харламов решил пошутить на тему самого скандального выпуска шоу, в котором участвовали народная артистка РФ Лариса Долина и блогер Валя Карнавал. Последняя утверждала, что петь может кто угодно, если он этого сам хочет. На просьбу Долиной спеть, она продемонстрировала свои таланты. Но народная артистка раскритиковала девушку за то, что та не попала ни в одну ноту.

Собственно, это и прокомментировал своей песней Эдуард Суровый, он же Харламов.

А я смотрел, как Долина и Карнавал ругались. А я смотрел, как Длина и Карнавал не общались. Карнавал говорила Долиной: «Ну, чё ты?». А Долина в ответ: «Пой в ноты». «Ну, ладно, — говорит Карнавал, — какие ноты тебе спеть?». А Долина отвечает: «Ну, давай хотя бы соль или си», — припевает Харламов в образе Сурового.

И как обычно в песнях его персонажа, дальше начинается неприличная часть, основанная на игре слов. В этот раз она повергла в истерику и Максима Галкина и второго гостя передачи.

Давай соль, си, Карнавал. Давай соль, си, Карнавал. Или си, соль покажи. Ну, хотя бы одну си, соль покажи — правую или левую. Она чуть ниже висит, — завершает свой шедевр певец.

После скандального шоу Долина оказалась в центре внимания хейтеров. Зрители посчитали Долину слишком высокомерной и заносчивой, певицу обвинили в грубости. «Высокомерием так и прёт»; «Вы кто такая, чтобы указывать, кто как должен петь? У каждого человека есть выбор: хотите — слушайте, хотите — нет», возмущается в комментариях публика.