«Вы кто такая?!»: Долину затравили за критику Вали Карнавал

Лариса Долина, устроившая на шоу Галкина разгром блогеру Вале Карнавал, оказалась в центре внимания хейтеров. Представительнице старшего поколения не понравилось исполнение молодой артистки, Долина то и дело хваталась за голову, слушая пение блогера.
Певица заметила девушке, что для выступления на сцене нужно образование, на что 19-летняя артистка ответила: «Музыка создана для того, чтобы люди пели, как хотят». Скандал произошёл на YouTube-шоу Максима Галкина «Музыкалити», куда шоумен позвал обеих певиц.
Зрители посчитали Долину слишком высокомерной и заносчивой, певицу обвинили в грубости. «Высокомерием так и прёт»; «Вы кто такая, чтобы указывать, кто как должен петь? У каждого человека есть выбор: хотите — слушайте, хотите — нет. Но так по-хамски отвечать девушке, которая с вами уважительно общалась — дно с вашей стороны», возмущается в комментариях публика.
В своих мнениях зрители разделились на два лагеря. Нашлись и те, кто поддержал Долину, прославившуюся как джазовая певица,
«Спасибо вам большое, что не обесцениваете образование и хоть как-то пытаетесь образумить нынешнее поколение, которое кроме мата больше ничего не знает. И что самое ужасное — даже не хочет знать. Идёт полная деградация поколения благодаря TikTok. Это реальный ужас», — поддержали фанаты певицу.
Ранее NEWS.ru сообщал, что певица Лариса Долина жёстко раскритиковала вокальные способности блогера и певицы Валентины Карнауховой, также известной как Валя Карнавал. Сойдясь с девушкой на YouTube-шоу Максима Галкина «Музыкалити», звезда отечественной эстрады едва не покинула съёмочную площадку, услышав исполнение молодой участницы.