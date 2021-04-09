«Вы кто такая?!»: Долину затравили за критику Вали Карнавал

https://static.news.ru/photo/b8ea113e-9972-11eb-aaca-96000091f725_660.jpg Лариса Долина Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Лариса Долина, устроившая на шоу Галкина разгром блогеру Вале Карнавал, оказалась в центре внимания хейтеров. Представительнице старшего поколения не понравилось исполнение молодой артистки, Долина то и дело хваталась за голову, слушая пение блогера.

Певица заметила девушке, что для выступления на сцене нужно образование, на что 19-летняя артистка ответила: «Музыка создана для того, чтобы люди пели, как хотят». Скандал произошёл на YouTube-шоу Максима Галкина «Музыкалити», куда шоумен позвал обеих певиц.

Зрители посчитали Долину слишком высокомерной и заносчивой, певицу обвинили в грубости. «Высокомерием так и прёт»; «Вы кто такая, чтобы указывать, кто как должен петь? У каждого человека есть выбор: хотите — слушайте, хотите — нет. Но так по-хамски отвечать девушке, которая с вами уважительно общалась — дно с вашей стороны», возмущается в комментариях публика.

В своих мнениях зрители разделились на два лагеря. Нашлись и те, кто поддержал Долину, прославившуюся как джазовая певица, пишет StarHit. Кто-то решил, что Валя Карнавал просто попалась артистке под горячую руку, потому что не только Долина уже устала видеть на сцене безголосых певцов. Только недавно зрители обсуждали ролик, где лицо Ларисы Долиной скривилось от пения Ольги Бузовой.

«Спасибо вам большое, что не обесцениваете образование и хоть как-то пытаетесь образумить нынешнее поколение, которое кроме мата больше ничего не знает. И что самое ужасное — даже не хочет знать. Идёт полная деградация поколения благодаря TikTok. Это реальный ужас», — поддержали фанаты певицу.

Ранее NEWS.ru сообщал, что певица Лариса Долина жёстко раскритиковала вокальные способности блогера и певицы Валентины Карнауховой, также известной как Валя Карнавал. Сойдясь с девушкой на YouTube-шоу Максима Галкина «Музыкалити», звезда отечественной эстрады едва не покинула съёмочную площадку, услышав исполнение молодой участницы.