Стоп-листы и «поющие трусы»: как спецоперация на Украине изменит шоубиз

Реакция международного сообщества на военную операцию РФ на Украине и санкции неизбежно приведут к кардинальным изменениям в отечественном шоу-бизнесе, заверили продюсеры в беседе с NEWS.ru. Эксперты предрекли возвращение в 1990-е, стоп-листы из звёзд и дальнейшую отмену выступлений западных музыкальных коллективов на территории России. Подробности — в нашем материале.

Продажи билетов уже резко упали

Театральный и кинопродюсер Андрей Феофанов рассказал NEWS.ru о резком сокращении продажи билетов на антрепризные спектакли в России после начала военной операции РФ на Украине. По его мнению, пока зрителям не до развлечений. При этом в отличие от ряда эстрадных исполнителей — Ивана Дорна и Oxxxymiron, которые уже перенесли ближайшие концерты на неопределённый срок в знак протеста против событий на Украине, почти никто из театральных артистов, заверил Феофанов, своих выступлений не отменял.

Oxxxymiron получает сотни тысяч рублей за концерт и может позволить себе отказаться от нескольких выступлений. Театральные артисты зарабатывают в разы меньше — условно говоря, на еду, на жизнь. Не на излишества. Многие, с кем я работаю, имеют звания заслуженных и народных, однако они не шикуют в гонорарах, театральные и киноартисты — это всё же не шоу-бизнес, — подчеркнул продюсер.

Андрей Феофанов сравнил нынешнюю ситуацию с недавними событиями в Казахстане. Волнения в стране на какое-то время свели на нет зрительский интерес, однако уже в феврале этого года билеты на российские антрепризные спектакли в Казахстане, куда приезжали на гастроли Максим Дрозд, Дмитрий Исаев, Ирина Алфёрова и Игорь Бочкин, расходились, по словам продюсера, «очень хорошо».

Григорий Лепс Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Надо ли сейчас проводить концерты?

Судя по информации на официальных сайтах российских поп-звёзд, в ближайшие три-четыре месяца исполнители планируют вести довольно активную гастрольную деятельность. Филиппу Киркорову в марте предстоят выступления в Краснодаре, Ростове-на-Дону, Волгограде, Смоленске, Курске, в апреле — концерты в Санкт-Петербурге и Москве. У Григория Лепса намечен концерт «Я нравлюсь женщинам» на 8 марта в российской столице, позже певец намерен посетить Кишинёв, Ульяновск, Воронеж, Белгород. У Валерии на 6 марта запланировано выступление в Кремлёвском дворце, затем в Санкт-Петербурге и снова в Москве — в Crocus City Hall. У Веры Брежневой в расписании значится большой тур по Турции. Один из самых плотных гастрольных графиков у Лолиты Милявской: Екатеринбург, Челябинск, Омск, Тюмень, Ставрополь, Ессентуки, Москва, Тула, Воронеж и ещё ряд городов.

Директор группы «Несчастный случай» Андрей Воронцов в беседе с NEWS.ru выразил, вероятно, общую точку зрения исполнителей об уместности проведения концертов в столь тревожное время.

У артистов свои взгляды на происходящее (на события на Украине. — NEWS.ru). У многих — диаметрально противоположные. Мы долго думали, проводить запланированный концерт в Москве или отменять. Решили провести. Потому что публика не виновата, люди купили билеты. Мы несколько поменяли программу и репертуар, но концерт состоялся, — рассказал Андрей Воронцов.

Группа «На-На» Evguenii Matveev/Russian Look

«Вместо покупки яхт бизнесмены будут вкладывать деньги в любовниц»

Звёздный промоутер Юрий Борисов убеждён, что кардинальные изменения в российском шоу-бизнесе в ближайшее время неизбежны. По его мнению, аудитория наверняка лишится гастролей западных исполнителей, которые уже один за другим отказываются от выступлений в России в знак протеста против событий на Украине. Впрочем, из-за пандемии в последние два года иностранные артисты и так практически не баловали российского зрителя концертами, констатировал промоутер. Так что данной потери публика, вероятнее всего, даже не заметит.

Гораздо более явным, считает Юрий Борисов, станет раскол внутри российского шоу-бизнеса. Эксперт не исключает, что артисты, открыто критикующие действия руководства страны на Украине, могут попасть в стоп-листы и стать нежелательными персонами в телевизионных и радиоэфирах. При этом для других звёзд шоу-бизнеса «может вернуться золотое время, как было в 1990-е, когда уровень жизни россиян был в целом очень низким, но артисты зарабатывали очень хорошо, деньги возили в чемоданах».

Условные «На-На», «Ласковый май», «Мираж» и другие собирали по несколько стадионов зрителей в день. Те времена могут вернуться. По известной поговорке, что «народ хочет хлеба и зрелищ», зрители спустя некоторое время станут активнее желать развлечений, приобретая билет на концерт любимого исполнителя чуть ли не на последние деньги, — считает промоутер.

С большой долей вероятности Юрий Борисов предсказал возвращение и другого явления 90-х — «звёзд» из числа жён и любовниц обеспеченных мужчин. Таких исполнительниц в своё время называли «поющие трусы». Промоутер объяснил, что если раньше бизнесмены могли покупать яхты и дома за границей, то теперь, в условиях санкций, это станет невозможным, и предприниматели «будут тратить лишние деньги на жён и любовниц, теша своё эго и раскручивая в шоу-бизнесе подруг жизни».