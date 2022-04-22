«Голубь мира»: продюсер допустил получение Лободой российского гражданства

Если украинская певица Светлана Лобода выложит в соцсети видео, где выразит сожаление в том, что осудила спецоперацию РФ на Украине, и попросит российский паспорт, ей могут предоставить ещё одно гражданство. Такой вариант в беседе с NEWS.ru допустил управляющий партнёр международного концертного агентства «РУ-КОНЦЕРТ», организатор выступлений звёзд шоу-бизнеса в России и на Украине Кирилл Чибисов. По мнению продюсера, в этом случае артистка «будет голубем мира». Он напомнил, что Светлана Лобода остаётся самой популярной из русскоязычных певиц на цифровых площадках.

Если Светлана Лобода снимет новое видео, в котором скажет, что осознала свои прежние заблуждения, и попросит российский паспорт, я почти уверен, что ей дадут гражданство. А почему нет? И будет Лобода голубем мира, песню о единении наций напишет. Лишь бы хватило у неё ума разыграть эту карту правильным образом, — заявил Кирилл Чибисов.

Продюсер добавил, что Лобода до сих пор «является на цифровых площадках самой топовой из русскоязычных артисток».

Ранее СМИ опубликовали список артистов, журналистов и работников культуры Украины, которым будет запрещён въезд в Россию сроком на 50 лет. В нём значится 31 человек, включая Светлану Лободу. Однако официального подтверждения списка со стороны правоохранительных органов РФ не поступало.

Месяц назад украинские власти убрали Светлану Лободу из списка «неугодных» звёзд. Как сообщалось, её имя внесли туда из-за того, что несколько лет назад певица перевезла всю свою семью в Европу, а в последнее время находилась в Латвии. Звучали требования даже лишить Лободу звания заслуженной артистки Украины. Сама исполнительница резко отреагировала на происходящее, заявив, что ей «плевать» на эти списки, а гражданство у неё только одно — украинское.