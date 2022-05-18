17 мая в Crocus City Hall состоялась V юбилейная церемония награждения музыкальной премии «ЖАРА MUSIC AWARDS». Премию вручили за музыкальные достижения по итогам 2021 года.

На церемонии награждения «ЖАРА MUSIC AWARDS» выступили самые популярные артисты и хитмейкеры года: Филипп Киркоров, Jony, Егор Крид, Zivert, Сергей Лазарев, Григорий Лепс, Artik & Asti, Клава Кока, Asti, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан, Мари Краймбрери, Мот и многие другие.

Победителей выбрали зрительским голосованием, которое было открыто на сайте телеканала «ЖАРА TV». Ведущими вечера стали Дима Масленников и Юлия Барановская.

Фото звёздных участников церемонии награждения премии «ЖАРА MUSIC AWARDS» — в галерее NEWS.ru.

Певица Анита Цой
Певица Ольга Бузова
Певец и блогер Ваня Дмитриенко
Певица Ольга Серябкина
Певица Полина Гагарина
Певцы Дима Билан и Ольга Бузова на красной дорожке
Певцы Филипп Киркоров и Asti (Анна Дзюба)
Певица МакSим
Певец Дима Билан
Певцы Коста Лакоста и Лолита Милявская
Певец Андрей Звонкий (Андрей Лысков)
Певец Сергей Лазарев
Певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова)
Певица Zivert (Юлия Зиверт)
Телеведущая Ксения Бородина
Певец Григорий Лепс
Певица Клава Кока
Дуэт Turken и Bahh Tee
Певица Яна Ясс
Певцы ASAMMUELL и Escape
Российский рэп-дуэт HammAli & Navai
Юркисс и Люся Чеботина
Российская музыкальная группа GAYAZOV$ BROTHER$
Егор Шип и Алла Брулетова
Российская певица Севиль Велиева
Певица Мари Краймбрери (Марина Жадан)
Солисты группы DABRO Михаил Засидкевич и Иван Засидкевич
Певица Лариса Долина
Певица Жасмин
Участницы группы Cosmos Girls
Блогеры Карина Кросс и Гусейн Гасанов
Рэп-исполнитель, видеоблогер Давид Манукян
Участницы дуэта #2Маши
Рэпер Мот (Матвей Мельников) и его супруга Мария Мельникова
Певица Юлианна Караулова
Певица Александра Белякова
Певец, композитор Султан Лагучев
Журналист, ведущая YouТube-шоу «Алёна, блин» Алена Жигалова
Певица Кая
Блогер Лерчик (Валерия Чекалина)
Телеведущая Юлия Барановская
Главный редактор интернет-журнала PeopleTalk Лаура Джугелия
Стример и певица Амина Тендерлибае