Киркоров и Лазарев, Бузова, Дава: кадры вручения премии «ЖАРА MUSIC AWARDS»

Певец Сергей Лазарев выступает на церемонии вручения музыкальной премии «Жара Music Awards» в концертном зале «Крокус Сити Холл» / Фото Екатерина Чеснокова/РИА Новости

17 мая в Crocus City Hall состоялась V юбилейная церемония награждения музыкальной премии «ЖАРА MUSIC AWARDS». Премию вручили за музыкальные достижения по итогам 2021 года.

На церемонии награждения «ЖАРА MUSIC AWARDS» выступили самые популярные артисты и хитмейкеры года: Филипп Киркоров, Jony, Егор Крид, Zivert, Сергей Лазарев, Григорий Лепс, Artik & Asti, Клава Кока, Asti, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан, Мари Краймбрери, Мот и многие другие.

Победителей выбрали зрительским голосованием, которое было открыто на сайте телеканала «ЖАРА TV». Ведущими вечера стали Дима Масленников и Юлия Барановская.

Фото звёздных участников церемонии награждения премии «ЖАРА MUSIC AWARDS» — в галерее NEWS.ru.