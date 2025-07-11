Какие анализы сдавать при подозрении на инфаркт и для проверки тромбов

Какие анализы сдавать при подозрении на инфаркт и для проверки тромбов

По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), каждый год в мире от сердечно-сосудистых заболеваний умирают 17,9 млн человек. Эта цифра будет только расти, прогнозируют врачи. NEWS.ru спросил экспертов, в каком случае нужно срочно бежать к медикам и какие анализы укажут на проблемы с сердцем.

Какие симптомы свидетельствуют о сердечно-сосудистых патологиях

Основной симптом, по которому можно заподозрить заболевание сердца, — это одышка, рассказала в беседе с NEWS.ru генеральный директор медицинского центра, врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа.

«Когда человек пройдет несколько шагов и останавливается, ему тяжело передвигаться и он плохо дышит, это повод обратиться к врачу», — сказала она.

Не менее важный симптом сердечно-сосудистых недугов — головокружение, отметила Лапа. Она пояснила, что с развитием патологий возникает нехватка мозгового кровообращения. Специалист отметила, что в жару может развиваться венозная недостаточность, которая также требует консультации с врачом.

«Если развивается венозная недостаточность, формируются отеки. Надо их убирать и улучшать микроциркуляцию в организме», — отметила Лапа.

Терапевт, ревматолог Галина Слободина в беседе с NEWS.ru рассказала, что в жару увеличивается риск инфарктов и инсультов. Кроме того, у людей могут возникать проблемы с давлением и свертываемостью крови.

«Поднимается артериальное давление или, наоборот, падает, что говорит о сосудистой дистонии. Происходит нарушение мозгового кровообращения. Тромбообразование идет на фоне общего состояния. Они [тромбы] сразу не появятся, но риск может увеличиться за счет неправильной свертываемости крови на фоне обезвоживания», — объяснила врач.

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Какие анализы выявляют сердечно-сосудистые патологии

По словам Лапы, при появлении вышеперечисленных симптомов врач назначит ряд исследований, которые помогут поставить диагноз. Она пояснила, что на первом этапе не нужно сдавать много анализов.

«Сейчас всех заставляют, и правильно делают, проходить ЭКГ. Обязательно общий анализ крови и коагулограмму (оценка свертывания кровотока. — NEWS.ru). Обычно сдают эти два основных анализа. Холестерин и все остальное — уже потом», — сказала терапевт.

Слободина порекомендовала также сдавать биохимический анализ крови. Специалист пояснила, что сначала пациенту стоит обратиться к терапевту, который назначит необходимые исследования и направит к кардиологу.

В каком возрасте следует проверять сердце

Сердечно-сосудистые заболевания очень помолодели, сообщила Лапа. По ее словам, сейчас они часто встречаются не только у пожилых, но и у людей среднего возраста.

«У нас есть для всех бесплатный контроль: можно сдать общий анализ крови, мочи и сделать ЭКГ. Это самое главное, даже в 40 лет», — сказала специалист.

Слободина отметила, что врачи выявляют болезни сердца и сосудов у молодых людей, у которых есть вредные привычки.

«Чем больше людей проверим, тем лучше. И пожилых в том числе. В группу риска входят люди, которые курят, особенно вейпы, употребляют алкоголь и имеют другие вредные привычки», — предупредила врач.

Какие советы по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний дают врачи

Лапа советует для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний правильно питаться и не перегружать себя, особенно в жару.

«Только ходьба и ничего другого. Не нужны сильные физические нагрузки. Любые физнагрузки повышают риск тромбообразования», — сказала врач.

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Слободина посоветовала пить воду без сахара и выбирать легкие продукты для улучшения работы сердечно-сосудистой системы.

«Нужно ограничить количество соли, потому что будут отеки и нагрузка на сердечно-сосудистую систему. В рационе должно быть меньше мясных продуктов, больше овощей, несладких фруктов, а также морсов», — сказала она.

Ранее врач-кардиолог Мария Матвеева в беседе с NEWS.ru посоветовала снизить в жару количество потребляемого кофе.

«Многие не могут представить себе жизнь без чашки кофе с утра, но удовольствие не должно наносить вред здоровью. У каждого человека своя чувствительность к кофеину. Нужно помнить, что даже 50 миллиграммов кофеина — столько примерно в половине чашки кофе — могут увеличить частоту сердечных сокращений и повысить артериальное давление. Кофе полезен в умеренных количествах», — сказала Матвеева.

Она уточнила, что реакция на кофе зависит от индивидуальных особенностей организма, количества кофеина, частоты употребления напитка, соотношения роста и веса человека, а также его метаболизма. По словам кардиолога, кофе не наносит вред сердцу, если не вызывает головокружения и учащения пульса.

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