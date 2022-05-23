Названы варианты продолжения карьеры Дзюбы после ухода из «Зенита» Артём Дзюба рассматривает возможность продолжения карьеры в «Сочи»

Артём Дзюба / Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский нападающий Артём Дзюба рассматривает возможность продолжения карьеры в «Сочи», сообщает портал Metaratings.ru. Накануне 33-летний форвард попрощался с «Зенитом».

Отмечается, что Дзюба по-прежнему считает для себя приоритетным вариантом продолжение карьеры в одном из клубов Европы. Переговоры ведутся с несколькими командами. В случае если Дзюбе не удастся перейти в европейский клуб, то экс-игрок «Зенита» может перейти в «Сочи».

Об уходе Дзюбы из «Зенита» стало известно 22 мая. В тот же день ему посоветовали уехать в США. Также сообщалось об интересе к Дзюбе со стороны сербской «Црвены Звезды».

В составе санкт-петербургского клуба Дзюба стал четырёхкратным чемпионом России, взял два Кубка и четыре Суперкубка страны. В прошедшем сезоне форвард провёл за команду 28 матчей в Российской премьер-лиге, забил 11 мячей и отдал пять результативных передач.