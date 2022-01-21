Группа Artik & Asti представила новую солистку

Музыкальная группа из Украины Artik & Asti представила новую солистку Севиль с песней «Гармония». После ухода Анны Дзюбы певица дала новую жизнь группе, для которой завораживающий женский вокал является фирменным стилем. Создатель и продюсер Artik & Asti Артём Умрихин в своём Instagram признался, что думал даже о завершении проекта.

Я думал, что группе конец, потому что даже при самом оптимистичном прогнозе я оценивал сроки на поиск вокала в четыре-шесть месяцев, плюс потом подготовка человека ещё минимум два месяца, и в итоге шесть-восемь месяцев молчания группы отправили бы её в забвение. Но, как и всю мою жизнь, я прошу Бога о помощи и он посылает мне благословения. Каким-то чудесным образом и стечением обстоятельств мне попалась видеозапись Севиль с исполнением нашей песни «Чувства»! Я пересматривал и переслушивал это видео сотни раз и всё больше и больше всматривался в детали, вслушивался в голос и понимал, что она крутая, — поделился Умрихин эмоциями в Instagram.

Он добавил, что рад за успехи бывшей солистки и всегда будет ей восхищаться. Проект Artik & Asti существует 11 лет, Умрихин и Дзюба становились группой года в конкурсе «Жара Music Awards 2019».

Ранее концерт Artik & Asti посетила российская певица Лариса Долина с внучкой Сашей, после чего бурно хвалила дуэт за талант, харизму и «умные тексты и рэп». Народная артистка призналась, что музыкальный коллектив «несёт столько любви», что ребят можно назвать достойной сменой.