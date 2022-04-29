Юбилейная исповедь Киркорова, Билан и МакSим, «АК-47»: новинки «VK Музыки» Филипп Киркоров записал фит с экс-солисткой Artik & Asti, Билан и МакSим решились на дуэт, а группа «АК-47» выдала новый альбом

Филипп Киркоров / Фото Артём Соболев/NEWS.ru

Король поп-сцены Филипп Киркоров представил юбилейную «исповедь», исполнив с ANNA ASTI совместную песню «Хобби», Дима Билан и МакSим перепели хит «Знаешь ли ты», а уральский коллектив «АК-47» записал новый альбом «Лакшери Андеграунд». NEWS.ru рассказывает о премьерах недели на основе обзоров музыкальных новинок в социальной сети «ВКонтакте».

Филипп Киркоров и ANNA ASTI: «Хобби»

Празднующий 30 апреля 55-летний юбилей король российской эстрады Филипп Киркоров записал совместный трек «Хобби» с экс-солисткой Artik & Asti украинской певицей ANNA ASTI (Анна Дзюба). По словам исполнителя, это «главный подарок» к его дню рождения. Кроме того, исполнитель признался, что данная композиция — его исповедь, в которой есть такие слова: «Ты кричишь от боли, что трещит динамик. Ты его хобби, он опять динамит».

Как объяснила ANNA ASTI, песня «Хобби» родилась из её доверительного разговора с Филиппом Киркоровым, у которого она несколько месяцев назад попросила «очень важный совет».

Наш разговор выдался очень честным, душевным, да и слушать его истории из жизни — это всегда особое удовольствие. Так и родилась идея песни. Так сложилось, что в жизни у меня не было наставников, людей, которых я хотела бы слушать, и уже шесть лет нет отца... Эта песня — разговор с очень нужным человеком в жизни, которого всегда и всем не хватает. Друзей много, все они чудесные, но того самого, с кем хочется поделиться, нет. Это песня-поддержка, — рассказала ANNA ASTI.

Дима Билан и МакSим: «Знаешь ли ты»

Исполнители Дима Билан и MaкSим (Марина Максимова) выпустили кавер на хит артистки «Знаешь ли ты». Певец убеждён, что «музыка, разливающаяся ностальгическим теплом, возродилась вновь».

Песня «Знаешь ли ты» вошла в дебютный студийный альбом MaкSим «Трудный возраст» (2006 год). Она получила награды в трёх номинациях премии «Рекордъ» и стала неофициальным гимном болельщиков футбольного «Спартака».

«Ак-47»: «Лакшери Андеграунд»

Российская рэп-группа из города Берёзовский Свердловской области «АК-47», основанная в 2004 году, выпустила новый альбом «Лакшери Андеграунд».

В сборник коллектива, который был назван в честь автомата Калашникова и состоит из двух человек, известных под сценическими псевдонимами Витя АК (он же Виктор Калашников, он же Виктор Гостюхин) и Макси АК (он же Макси Калашников, он же Максим Брылин), вошли 15 композиций. В альбоме есть пять фитов: с Кендра, Murovei, Джарахов, Крип-а-Крип и Flesh.