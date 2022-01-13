Блогер Олеся Кулик прокомментировал пост Билана о Родине

Певец и актёр Дима Билан опубликовал в своём Instagram пост о любви к Родине в то время, когда шла встреча Совета Россия — НАТО (СРН), посвящённая вопросам безопасности. Его поддержала блогер Олеся Кулик, заявив NEWS.ru, что молчать об этом нельзя.

Билан рассказал о своей многонациональной семье и призвал верить в свою страну и, поднимая такую тему, не бояться демонетизации со стороны соцсетей. «Россия ! Верю тебе и в тебя !!! Родина разных, но сплочённых национальностей !!!», написал актёр.

Дима Билан молодец, что затронул такую важную и острую тему! Он один из немногих селебрити, кто не побоялся высказаться. Это очень важно – говорить об этом в Инстаграме, и хочется, чтобы многие инфлюенсеры об этом писали и говорили в соцсетях… Сегодня, когда в мире все настолько накалено, пора вспомнить о том, за что боролись наши деды и прадеды, — прокомментировала Кулик пост Билана.

17 декабря Министерство иностранных дел России опубликовало проекты соглашений по безопасности с НАТО, и в частности с США. Согласно документам, Москва предлагает Альянсу взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение на восток и присоединение к блоку Украины, а также других стран бывшего СССР. Россия также предлагает закрепить в договоре принцип невозможности развязывания ядерной войны.

12 янврая НАТО ответило на предложения России отказом. Альянс не собирается «закрывать двери в НАТО» для других стран, участие в нём — выбор каждого государства в отдельности, а не вынужденный шаг.