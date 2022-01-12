Столтенберг: НАТО ответило России отказом остановить продвижение на Восток

Непростая дискуссия состоялась на заседании Совета Россия - НАТО (СРН) в ключевой момент для европейской безопасности, между сторонами остались серьёзные разногласия, в том числе по Украине. Об этом заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг, пообещав усиление присутствия в случае применения Москвой силы против Киева, передаёт ТАСС.

Если Россия снова применит силу против Украины и вторгнется на Украину, то нам придется серьезно рассмотреть необходимость дальнейшего усиления нашего присутствия в восточной части альянса, — говорится в сообщении.

Он добавил, что члены НАТО не будут жалеть уcилий для поиска политических путей для сотрудничества с Роcсией. По его словам, это даёт возможности для конструктивного взаимодействия во имя интересов безопасности Еврoпы.

17 декабря Министерство иностранных дел России опубликовало проекты соглашений по безопасности с НАТО, и в частности с США. Согласно документам, Москва предлагает Альянсу взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение на восток и присоединение к блоку Украины, а также других стран бывшего СССР. Россия также предлагает закрепить в договоре принцип невозможности развязывания ядерной войны.