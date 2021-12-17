МИД опубликовал проекты соглашений с США и НАТО о гарантиях безопасности

Министерство иностранных дел России опубликовало на своём сайте проекты соглашений по безопасности с НАТО и в частности с США. Согласно документам, Москва предлагает Альянсу взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение и присоединение к Альянсу Украины и других стран бывшего СССР.

Участники, являющиеся государствами — членами Организации Североатлантического договора, отказываются от ведения любой военной деятельности на территории Украины, а также других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии, — говорится в тексте одного из соглашений.

Кроме того, Россия и НАТО дают обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной. Также для предотвращения опасной военной деятельности Москва предлагает договориться о предельной дистанции сближения боевых кораблей и самолётов, а также отвести районы оперативных учений на согласованное расстояние от линии соприкосновения Россия — НАТО.

Россия также предлагает закрепить в договоре принцип невозможности развязывания ядерной войны. Отмечается, что принимая договор, стороны подтверждают «свои обязательства по Соглашению о мерах по уменьшению опасности возникновения ядерной войны между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединёнными Штатами Америки от 30 сентября 1971 года» и других документов.

Ранее в ходе беседы с новой главой МИД ФРГ Анналеной Бербок министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о необходимости предоставления Москве гарантий безопасности о нерасширении НАТО на восток. Кроме того, Лавров заявил о безальтернативности минских договорённостей по ситуации в Донбассе. Глава российского внешнеполитического ведомства призвал ФРГ повлиять на Украину как страну — участницу «нормандского формата».