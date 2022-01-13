Блинкен: НАТО не откажется от политики открытых дверей, несмотря на Россию

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что НАТО не намерена отказываться от политики открытых дверей, несмотря на недовольство такой риторикой со стороны России. По его словам, альянс готов принять страны в свой состав, сказал политик в эфире телеканала MSNBC.

Дверь НАТО открыта, это основополагающий принцип, от которого РФ пытается заставить нас отказаться. Мы этого не сделаем, - ответил Блинкен на вопрос, как США отреагируют, если Финляндия отправит в НАТО запрос на вступление.

Что же касается вступления в альянс Украины, то Блинкен подчеркнул, что в НАТО не могут пообещать, что страну не примут. Он уточнил, что отказ по политическим мотивам даже не рассматривается.

Если существует вызов для европейской безопасности, то он исходит не от НАТО, он исходит от России. Есть способы решить эту проблему: дипломатически, через диалог. Посмотрим, готова ли Россия взаимодействовать в этом направлении, - добавил госсекретарь.

Ранее стало известно, что в Швеции не будут менять внешнеполитическую линию и заявлять о необходимости вступления в НАТО, сообщила премьер-министр Магдалена Андерссон. Она добавила, что в парламенте страны есть большинство, поддерживающее предложение углублять сотрудничество с НАТО.

У Финляндии остаётся возможность подать заявку на вступление в Североатлантический альянс, заявила премьер-министр Санна Марин. Она отметила, что Финляндия продолжит усиливать военное сотрудничество с Европой.