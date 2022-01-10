Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон заявила, что в государстве не будут менять внешнеполитическую линию и заявлять о необходимости вступления в НАТО. Она добавила, что в парламенте страны есть большинство, поддерживающее предложение углублять сотрудничество с НАТО. Её слова передаёт ТАСС.

Швеция проводила свою линию в области безопасности на протяжении долгого времени, и мы всегда чётко говорили, что у нас есть партнёрство с НАТО. Мы также сотрудничаем со многими другими странами; с Финляндией у нас особые отношения. Моя оценка такова, что именно сейчас положение не таково; то есть, позиция правительства чётко состоит в том, что у нас нет необходимости вступать в НАТО, — цитирует её агентство.

По словам премьер-министра, Швеция провoдит свою линию в области политики безопасности страны: помимо пaртнёрства с НАТО Стокгольм сохраняет «особые отношения» с Финляндией. Кaк считает Андерссон, на данный момент для Швеции рискованно мeнять внешнеполитическую линию.

Швеция сотрудничает с НАТО с 1994 года в рамках программы «Партнёрство ради мира». Парламент одобрил в 2016 году договор, дающий право альянсу перебрасывать военных Сил быстрого реагирования (NRF) альянса на территорию королевства.

Ранее премьер-министр Финляндии Санна Марин сообщила, что у страны остаётся возможность подать заявку на вступление в Североатлантический альянс. Она добавила, что Финляндия продолжит усиливать военное сотрудничество с Европой.