Премьер-министр Финляндии заявил о готовности страны вступить в НАТО
Антон Соловьев
Антон Соловьев
15:59, 02 января 2022
Санна МаринФото: facebook.com/MarinSanna
Читайте нас в Google Новости
Премьер-министр Финляндии Санна Марин сообщила, что у страны остаётся возможность подать заявку на вступление в Североатлантический альянс. Об этом информирует финская телекомпания Yle. Премьер добавила, что Финляндия продолжит усиливать военное сотрудничество с Европой.
У нас есть возможность подать заявку на членство в НАТО, и считаем её реальной. И мы также дорожим свободой выбора принимать собственные решения в области безопасности, — сказала Марин.
Программный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев в интервью РИА Новости заявил, что слова финских политиков «не стоит воспринимать всерьёз».
Я думаю, что пока это всего лишь заявление. Хотя дискуссия внутри Финляндии о вступлении в НАТО ведётся давно. Эти дискуссии ещё велись до украинского кризиса. Меньшинство поддерживает эту идею, потому что, строго говоря, Финляндия свои задачи безопасности и сотрудничества с западными странами может решать в данный момент без членства в НАТО. Какой-то радикальной потребности в членстве в НАТО для Финляндии нет, — сказал Тимофеев.
В Москве неоднократно выступали против расширения НАТО на восток и размещения наступательных вооружений на территории Украины. Для урегулирования данного вопроса Москва предложила США и Альянсу подписать соглашения о гарантиях безопасности и опубликовала тексты этих соглашений.
Ранее стало известно, что государственный секретарь США Энтони Блинкен и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провели переговоры, по результатам которых было решено вести «содержательный диалог» с Россией. Блинкен заявил, что вместе со Столтенбергом призывает Россию к диалогу с США по вопросу стратегической стабильности, а также с Североатлантическим альянсом и ОБСЕ.