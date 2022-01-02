Премьер-министр Финляндии заявил о готовности страны вступить в НАТО

Премьер-министр Финляндии Санна Марин сообщила, что у страны остаётся возможность подать заявку на вступление в Североатлантический альянс. Об этом информирует финская телекомпания Yle. Премьер добавила, что Финляндия продолжит усиливать военное сотрудничество с Европой.

У нас есть возможность подать заявку на членство в НАТО, и считаем её реальной. И мы также дорожим свободой выбора принимать собственные решения в области безопасности, — сказала Марин.

Программный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев в интервью РИА Новости заявил, что слова финских политиков «не стоит воспринимать всерьёз».

Я думаю, что пока это всего лишь заявление. Хотя дискуссия внутри Финляндии о вступлении в НАТО ведётся давно. Эти дискуссии ещё велись до украинского кризиса. Меньшинство поддерживает эту идею, потому что, строго говоря, Финляндия свои задачи безопасности и сотрудничества с западными странами может решать в данный момент без членства в НАТО. Какой-то радикальной потребности в членстве в НАТО для Финляндии нет, — сказал Тимофеев.

В Москве неоднократно выступали против расширения НАТО на восток и размещения наступательных вооружений на территории Украины. Для урегулирования данного вопроса Москва предложила США и Альянсу подписать соглашения о гарантиях безопасности и опубликовала тексты этих соглашений.

Ранее стало известно, что государственный секретарь США Энтони Блинкен и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провели переговоры, по результатам которых было решено вести «содержательный диалог» с Россией. Блинкен заявил, что вместе со Столтенбергом призывает Россию к диалогу с США по вопросу стратегической стабильности, а также с Североатлантическим альянсом и ОБСЕ.