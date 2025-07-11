Подполье заполучило базу с личными данными украинских военкомов Лебедев: в распоряжение подполья попала база с данными 254 военкомов Украины

Подполье заполучило базу с личными данными сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, так на Украине называют военкоматы), рассказал координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. По его словам, которые приводит РИА Новости, она включает в том числе их телефоны и адреса. Всего в распоряжении подполья оказались данные 254 украинских военкомов.

Первыми начали масштабно действовать подпольщики из Львова. Они передали базу сотрудников местного ТЦК, которой мы с радостью поделимся. Мы продолжим бить по ТЦК, ведь это срывает мобилизацию на Украине, — отметил Лебедев.

Подпольщик добавил, что именно из-за военкомов украинцы лишаются самого ценного — отцов, братьев и сыновей. Он подчеркнул, что теперь с «людоловами» из ТЦК появится «много поводов для общения».

Ранее сотрудники ФСБ задержали в Мелитополе работника здравоохранения, который собирал личные данные пациентов. Как выяснили сотрудники спецслужбы, мужчина сотрудничал с украинской стороной.