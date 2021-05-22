«Была не готова»: Стоцкая впервые рассказала о разводе

https://static.news.ru/photo/1f1e2094-bc55-11eb-81fc-96000091f725_660.jpg Анастасия Стоцкая Фото: vk.com/anastasiyastotskaya_official

Певица и актриса Анастасия Стоцкая в эфире шоу «Звёзды сошлись» на НТВ впервые рассказала о разводе с Сергеем Абгаряном. Супруги расстались ещё два года назад, однако, призналась артистка, ей было очень тяжело пережить это событие.

По её словам, в то время она была не готова говорить о расставании, так как любые вопросы вызвали бы в душе болезненные моменты.

Я после определённых ситуаций поняла, что не надо привлекать внимание к себе, личной жизни, своему счастью. В тот момент, когда мы разъехались, было тяжело, — поделилась певица.

Стоцкая также отметила, что ещё до развода подготавливала детей к неприятной новости и беседовала с ними.

Верочка ещё маленькая, ей четыре года. А разъехались два с половиной года назад. А Сашенька чувствовал, видел напряжение. Я постепенно начала его готовить, спрашивать: «Как ты отнесёшься к тому, что мы с папой можем разъехаться?» У него стадии какие-то проходили. Когда мы действительно разошлись, он загрустил, — рассказала она.

Артистка добавила , что в итоге удалось сделать всё дипломатично, а сейчас бывший муж принимает активное участие в процессе воспитания.

О том, что Стоцкая рассталась с супругом, стало известно 21 мая. Оказалось, что она и Сергей Абгарян уже два с половиной года не живут вместе, но от публики они это тщательно скрывали.