«В этой стране и пошутить нельзя»: как Киркоров подвёл себя под статью Зачем Филипп Киркоров придумал и показал номер с поваленным крестом и какое ему теперь грозит наказание

Филипп Киркоров / Фото Артём Соболев/NEWS.ru

Тучи над Филиппом Киркоровым сгущаются: за исполнение номера с крестом на концерте по случаю 55-летия артиста в Кремлёвском дворце на него пожаловались в Генпрокуратуру РФ и Следственный комитет России. Общественные организации заподозрили певца в оскорблении чувств верующих. Зачем Киркоров придумал и показал номер с главным христианским символом и какое ему теперь грозит наказание — в материале NEWS.ru.

Кто пожаловался на Киркорова за номер с крестом

По мнению главы общественного движения «Ветераны России» Ильдара Резяпова, номер с крестом на песню «Мария Магдалена» является святотатством и оскорблением чувств верующих «в непростое для всех время». Он заявил NEWS.ru, что уже направил обращения в адрес генпрокурора РФ Игоря Краснова и главы СК РФ Александра Бастрыкина с просьбой «провести проверку в отношении Киркорова и режиссёра-постановщика шоу в Кремлёвском дворце, допустивших до публичного просмотра осквернение предмета религиозного почитания в христианстве — Креста Господня, оскорбив при этом религиозные чувства верующих, ч. 2 ст. 5.26 КоАП (умышленное публичное осквернение предметов религиозного почитания, знаков или эмблем мировоззренческой символики и атрибутики)».

Жалобу на артиста в Генпрокуратуру направила и общественная организация «Общество развития русского исторического просвещения „Царьград“». По мнению автора письма — руководителя правозащитного центра Андрея Разумовского, выступление Филиппа Киркорова выглядит кощунственным, выражает неуважение к российскому обществу и оскорбляет религиозные чувства православных верующих. Он просит привлечь к уголовной ответственности исполнителя, организаторов и участников шоу, а также провести процессуальную проверку в отношении спонсора мероприятия — компании «МТС Энтертейнмент» и самого Кремлёвского дворца.

С осуждением номера Киркорова также выступили представители РПЦ. Глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда выразил недоумение, что «певцу и его команде непонятно, как такой номер будет воспринят теми, для кого крест является важнейшим священным символом».

Депутат Госдумы Виталий Милонов в разговоре с NEWS.ru назвал номер Киркорова с крестом «бессовестным и омерзительным». Он не исключил, что «постыдный номер» был включён Филиппом Киркоровым в программу специально, чтобы «иметь повод обиженно уехать из страны следом за Максимом Галкиным и Аллой Пугачёвой».

Возможно, Филипп Киркоров сделал этот номер специально. Чтобы иметь очевидный повод назвать себя гонимым. Если мы обратимся в Следственный комитет, он сбежит тут же [из страны]. И будет там [за границей] бегать между Галкиным и Макаревичем, — сказал Виталий Милонов.

Депутат также выразил удивление тем фактом, что во время исполнения «явно негодяйского номера Киркорова» зрители не покинули зал Кремлёвского дворца в знак протеста, а продолжали смотреть и аплодировать. По мнению политика, единственным выходом для Киркорова сейчас должны стать публичные извинения артиста перед теми, чьи чувства он мог задеть.

Уедет ли Киркоров из России в Израиль из-за угрозы уголовного преследования?

Примечательно, что во время выступления в Кремле 30 апреля Киркоров со сцены напомнил о другом скандале со своим участием. В 2021 году во время вручения премии канала «МУЗ-ТВ» поп-король появился на красной дорожке под руку с блогером Давидом Манукяном, из-за чего организаторов шоу обвинили в гей-пропаганде среди детей. Впоследствии Басманный районный суд Москвы признал телеканал «МУЗ-ТВ» виновным и оштрафовал его на сумму 1 миллион рублей. Об этом Филипп Киркоров и напомнил со сцены.

Филипп Киркоров Кирилл Каллиников/РИА Новости

Дава здесь, мальчик мой? (Давид Манукян присутствовал в зрительном зале. — NEWS.ru). «МУЗ-ТВ» тоже здесь? Мой любимый канал, героически выдержавший нашу ковровую дорожку! Господи, в этой стране уже и пошутить нельзя! — заметил со сцены Кремлёвского дворца Филипп Киркоров.

На фоне нынешнего скандала фраза артиста выглядит почти пророческой.

По мнению адвоката Давида Машкова, номер Киркорова с крестом подпадает под нарушение статьи ч.1 ст.148 УК РФ.

Под оскорблением религиозных чувств верующих понимается осквернение почитаемых гражданами предметов, знаков и эмблем мировоззренческой символики. Под этот состав преступления подпадают «крестоповалы», — рассказал NEWS.ru Давид Машков.

Адвокат пояснил, что, согласно УК РФ, «публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершённые в целях оскорбления религиозных чувств верующих, предусматривают наказание от штрафа до одного года лишения свободы». По словам Давида Машкова, в случае возбуждения уголовного дела выступление Филиппа Киркорова будет оценивать квалифицированная экспертная комиссия, после чего степень вины артиста определит суд.

Пиар-директор Филиппа Киркорова Екатерина Успенская уже не раз говорила, что певец не собирается уезжать из России в Израиль, однако слухи о его возможной эмиграции муссируются в шоу-бизнесе всё равно. В беседе с NEWS.ru представитель артиста отметила, что не видит никаких оснований для осуждения исполнителя. По словам Успенской, «выступление Киркорова в Кремле видели сотни зрителей — никто не счёл себя оскорбленным». Пиар-директор также сообщила, что режиссёром и продюсером концерта являлся сам Филипп Киркоров.

Личный адвокат Киркорова Адвокат Добровинский признался NEWS.ru, что считает номер с крестом прекрасным.

Номер прекрасен сам по себе. Мне понравился. Я не очень понимаю, в чём там святотатство нашли... За юридической защитой по данному вопросу Филипп пока ко мне не обращался. Вот когда на него подадут в суд, когда получит некое исковое заявление, тогда, наверное, мы займёмся этим делом. А пока это всё разговоры, — подчеркнул юрист.

По мнению управляющего партнёра международного агентства «РУ-КОНЦЕРТ», организатора звёздных концертов Кирилла Чибисова, «король ремейков» просто заигрался в «подражательство великим».

Киркоров практически с первого появления на сцене стремится подражать великим. В данном случае он попытался подражать Мадонне, которая тоже делала номер с крестом (в 2006 году певица с терновым венком на голове исполнила песню, «приковав» себя к кресту, чем вызвала критику православных верующих. — NEWS.ru). Тогда тоже разразился скандал. Филипп решил повторить, сыграть на провокации. Чтобы о нём говорили. Филипп Киркоров очень любит, чтобы о нём все говорили, — отметил Кирилл Чибисов.

Промоутер исключил вероятность отъезда Филиппа Киркорова из России. По словам Чибисова, в этом случае артист мгновенно потеряет свой статус поп-короля.

Лучше быть в России поп-королём, чем в другой стране... никем. Уверен, Филипп это прекрасно понимает. Кроме того, при отъезде из страны навсегда его трон поп-короля мгновенно будет занят главным конкурентом Басковым, — объяснил Кирилл Чибисов.

Промоутер пошутил, что подобное развитие событий для Филиппа Киркорова «даже пострашнее тюрьмы за оскорбление чувств верующих, он костьми ляжет, но не допустит Баскова на трон».