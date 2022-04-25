Власти Эстонии запретили Киркорову въезд в страну на пять лет

Власти Эстонии запретили на пять лет въезд в страну народному артисту России Филиппу Киркорову, сообщает Эстонское национальное телерадиовещание. Таким образом, запрет будет действовать как минимум до мая 2027 года. Концерт российского певца в ледовом холле «Тондираба» в Таллине должен был состояться 27 мая.

Помимо Киркорова, пятилетний запрет на въезд был установлен для певицы Полины Гагариной, которая 23 сентября должна была выступить в ледовом холле «Тондираба», — говорится в сообщении.

В Литву Киркорову запрещён въезд с 19 января 2021 года. Летом 2021 года Украина включила Киркорова в список лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности. В марте этого года комитет гуманитарной и информационной политики Верховной рады Украины предложил лишить звания народного артиста Украины Филиппа Киркорова.

В начале апреля Таллинская городская управа предложила составить список артистов, выступающих в поддержку президента России Владимира Путина и его действий, и запретить им въезд в Эстонию.

В середине апреля Филипп Киркоров впервые высказался о российской военной операции на Украине. Российский певец призвал европейских политиков «вывести из подвалов СБУ всех людей и провести независимое расследование». Таким образом шоумен решил поддержать Оксану Марченко, жену задержанного оппозиционного украинского политика Виктора Медведчука.