TikTok-дома — настоящие бордели: продюсер озвучил цены на оргии с блогерами

Жизнь блогеров в TikTok-домах, обитатели которых записывают стримы, треки и становятся звёздами соцсетей, со стороны выглядит настоящей сказкой. По сути, TikTok-дома продолжают традиции популярных в начале нулевых реалити-шоу «За стеклом», «Фабрика звёзд» и «Дом-2». Принцип тот же: зрители (подписчики) «подглядывают» за живущей в подмосковных коттеджах или многокомнатных апартаментах молодёжной тусовкой, только в интернете, а не по телевизору. Однако на самом деле жизнь лощёных парней и девушек не так сладка и некоторые TikTok-дома «являются натуральными борделями», рассказал NEWS.ru музыкальный продюсер, управляющий партнёр международного концертного агентства «РУ-КОНЦЕРТ» Кирилл Чибисов.

Какими хитростями продюсеры привязывают к себе блогеров на 25–30 лет

— TikTok-дома — это всё-таки творческие проекты или исключительно бизнес?

— Я считаю, что бизнес. Судите сами.

Есть продюсер, который вкладывает деньги: снять дом, кормить эту ораву (блогеров), плюс техническое оснащение, зарплата менеджеров и обслуживающего персонала — это ведь затраты. С тиктокерами продюсер заключает контракт. Как правило, кабальный — чуть ли не на 25 лет. Не в смысле, что «блогерша Маша Иванова обязана до пенсии работать на продюсера Ивана Ивановича». Тут схема хитрее.

Блогерше придумывается звучный псевдоним. Она теперь не Маша Иванова, а Инстатёлочка (условно). Именно под этим именем она активничает в соцсетях.

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Юридические права на этот бренд принадлежат не ей, а продюсеру. И если Маша Иванова вдруг захочет вырваться из борделя, простите, из TikTok-дома, — пожалуйста, иди на все четыре стороны. Но не смей использовать раскрученное имя. Есть и другие хитрые способы удержания тиктокеров.

— Какие же?

— Продюсер, конечно, может составить договор, что «блогер Ваня Пупкин обязуется отработать у меня 25 лет». Но эта бумага, по сути, не имеет юридической силы, её легко оспорить в суде, так как в России действуют законы, не допускающие подобного, по сути, «рабовладельчества».

Однако человека можно привязать кредитом, чем пользуются некоторые владельцы TikTok-домов. Берётся кредит на имя конкретного тиктокера — якобы для покрытия расходов на проживание в TikTok-доме, на питание, на раскрутку и т. д.

Ещё «веселее», когда на блогера оформляется квартира в Москве стоимостью 20–25 млн рублей.

Разумеется, покупается она также в кредит. Как раз на 25–30 лет. У владельцев TikTok-домов есть «свои» банкиры и «свои» дружественные банки. Девочке из условной Пензы без образования и без опыта работы ни один банк не дал бы ипотеку. А менеджер или продюсер TikTok-дома имеет возможность договориться. Я знаю, что один очень известный банк импонировал тиктокерам и одно время активно раздавал им кредиты на жильё. Улавливаете суть схемы?

«Богатому дяде хочется не просто девочку, а известную блогершу»

— Кажется, начинаю. А кто потом фактически платит ипотеку? Продюсер или блогер?

— Выплачивает ипотеку тиктокер со своего заработка! Сами посчитайте, какие выходят ежемесячные суммы с учётом банковских процентов. А если тиктокер вдруг вздумает уйти из TikTok-дома, кредит «повисает» на нём самом. А где ты в 18–20 лет сможешь ещё зарабатывать такие суммы, если раскрученное имя-бренд тебе не принадлежит, а квартира в залоге у банка?

Можно убежать от продюсера — но от банка-то не убежишь!

— То есть истории про крутых и богатых блогеров, загребающих миллионы, не более чем миф?

— В большинстве случаев — да. Какие миллионы, если даже якобы брендовые шмотки, которыми блогеры хвалятся в своих стримах, являются подделками?! «На мне сейчас надето на 25 тыщ евро». (Продюсер копирует манерный стиль звёзд. — NEWS.ru.) Ну откуда у девочек и мальчиков, подавляющее большинство которых приезжают в TikTok-дома из регионов, шмотки «от Gucci» или «от Versace»?

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Нет никаких «крутых брендов» у большинства тиктокеров! Есть дилеры, которые поставляют в TikTok-дома псевдобрендовые шмотки, которые с виду — а тем более на видео — не отличишь от брендовых. Это мини-индустрия. Есть дилеры одежды, дилеры проституток...

— В каком смысле проституток?

— Я не говорю, что все TikTok-дома — это бордели, а все блогеры — проститутки. Но мне известные такие TikTok-дома, которые можно назвать натуральными борделями. Конечно, есть кулинарные блогеры, есть блогеры-мамочки. Это другое. Но часть блогеров — и девочки, и мальчики — действительно заточены на то, чтобы получать выгодные предложения сексуальных услуг.

Это ведь было всегда: девочки и мальчики с периферии рвались в Москву за счастьем. Ну а если ни образования, ни особого ума, то куда дорога?

Самые «продвинутые», допустим, в своё время находили возможность устроиться в условный «Дворец Царевны». Было когда-то такое элитное заведение на Арбате. Взыскательный посетитель такого «дворца» мог заказать себе на ночь даже участницу популярной телестройки. Или участника — мальчики тоже всегда пользовались спросом у определённой публики. Стоило удовольствие в своё время 25 тысяч долларов.

С развитием соцсетей эта «ярмарка невест» переместилась с условного Арбата или с Тверской на интернет-площадки.

Богатому дяде ведь ничто человеческое не чуждо. Ему хочется не просто девочку (или мальчика) с улицы, а известную блогершу (блогера). Это как маркетплейс.

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Личные страницы обитателей TikTok-домов ведут исключительно менеджеры, они же обрабатывают все входящие заявки. Это целая индустрия, внутри которой — управляющие проектом, менеджеры, пиарщики...

Зачем Киркоров и Басков заигрывают с тиктокерами

— Вам известны расценки на, как вы говорите, интим-услуги блогеров?

— Конечно, у меня есть знакомые, друзья, которые работают как раз менеджерами и пиарщиками в TikTok-домах. Они давали мне почитать переписки с заказчиками. Предложения разные — от съёмок в порно до личного знакомства, ужина.

Средняя цена за мальчика, у которого больше 100 тысяч подписчиков, составляет от 150 тысяч рублей. Девочки дороже — от 250 тысяч рублей.

Некоторые «гурманы» заказывают сразу нескольких блогеров: оргии также пользуются спросом. Как правило, блогер-тиктокер получает процент от общей суммы заказа, остальное забирает продюсер. Ещё раз подчеркну, что это не повсеместно. Однако явление такое существует и такие TikTok-дома есть.

Если мы с вами в ночь с пятницы на субботу присядем пить кофе в лобби-баре одного крупного отеля в центре Москвы, то увидим очень много известных блогерш и блогеров в сопровождении солидного вида мужчин. Мы, конечно, свечки держать не будем и не станем выяснять, на какую сумму пополнится доход TikTok-дома после пятничного вечера. Но поверьте, это случится.

Официально тиктокеры, конечно, зарабатывают на рекламных постах. И такие блогеры, действительно, тоже есть. Могу сказать, что один пост среднего блогера сейчас стоит 15–30 тысяч рублей. Они же не Ксения Собчак и не Ольга Бузова, поэтому рекламные заказы в разы скромнее.

— Кстати, о знаменитостях. Некоторые из них записывали дуэты с тиктокерами.

— Ну да. Например, Филипп Киркоров и Николай Басков. Взрослеющие селебрити пытаются заигрывать с новым электоратом. Это желание быть вечно молодым, прицепиться к модному явлению.

Сами тиктокеры смеются над ними: «смешные деды».

Николай Басков и Филипп Киркоров Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Но звёзды звёздам рознь: Денис Майданов, к примеру, не пошёл записывать треки с Даней Милохиным. А Басков побежал. Напрасно, я считаю. Ну не пойдет молодёжь на концерты Баскова.

«Школьницы по всей стране копируют пошлых, развратных, с надутыми губами блогерш»

— Как набирают «свежую кровь» для TikTok-домов?

— Также через интернет — мальчиков-девочек из регионов. Наиболее высокие шансы быть замеченными московскими продюсерами у тех, кто снимает провокационные видео. Чем больше девочка показывает свои «пуси джуси» и попой трясёт, тем больше вызывает определённый интерес. И количество таких «попой трясущих» в интернете мальчиков и девочек растёт. Впрочем, это неудивительно.

— Почему так?

— Я не случайно упомянул про «пуси джуси». Вы знаете перевод этого словосочетания? «Сок на интимном месте». Это слова из хита суперзвёздной блогерши. Её «песни» распевает школота и пытается ей подражать. Цитируют не Диму Билана или Серёжу Лазарева, а её!

Школьницы по всей стране копируют стиль поведения — пошлой, развратной, с надутыми губами блогерши. Мечтают жить так же, как «крутые самки», — чтобы и за ними бегали богатые мужики и совали бы деньги. TikTok-дома поддерживают эту «золотую мечту» и субкультуру, рекрутируя в свои ряды новых искателей счастья из регионов.

Опять же подчеркну: не все TikTok-дома одинаково опасны. Но однозначно, эта система растлевает.

— Сейчас блогеры жалуются, что из-за блокировки соцсетей потеряли возможность зарабатывать. Говорят, что «встал бизнес».

— Ничего не встал. Одни блогеры перешли во «ВКонтакте» и Telegram, другие продолжают пользоваться прежним ресурсом через VPN. Третьи уехали в Дубай. Неудивительно, что именно туда.

— И почему же?

— Там в цене молодое тело. И тоже развит рынок определённых услуг. Блогеры постят картинки красивой жизни уже оттуда, и некоторые из них продолжают... выплачивать банковские кредиты за квартиры в Москве.