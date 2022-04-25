Эмиграция, Израиль, Соловьёв: о чём Макаревич рассказал в интервью Собчак

Музыкант Андрей Макаревич и его жена Эйнат рассказали в интервью YouTube-каналу «Осторожно: Собчак», почему уехали из России на фоне спецоперации на Украине, как они живут в Израиле и думают ли о возвращении. NEWS.ru приводит главные цитаты из речи лидера «Машины времени» и его супруги.

Про новорождённого сына и жизнь в Израиле

Жена Андрея Макаревича Эйнат подтвердила, что отъезд их семьи из России был запланирован заранее в связи с предстоявшими ей родами. На днях музыкант вновь стал отцом. По словам Эйнат, родители не будут оформлять сыну российское гражданство, так как «израильское перекрывает 99% его потребностей».

Израиль для меня безопасная страна. Мои предки жили и на Украине, и в России. И всегда это плохо кончалось, — рассказала жена Макаревича.

Об эмиграции и возвращении в Россию

Андрей Макаревич признался, что не думает об эмиграции. При этом он не считает нужным объяснять кому-либо причины отъезда из России.

Я и раньше ездил, куда мне хотелось или было нужно. И никому ничего не объяснял. <...> Я остаюсь слабо мотивированным оптимистом. Мне продолжает казаться, что этот дурной сон (события на Украине. — NEWS.ru) кончится раньше, чем мы ожидаем, и очень многие поедут обратно. <...> Мне просто физиологически тяжело было бы там (в России. — NEWS.ru) сейчас находиться, — признался Андрей Макаревич.

Про дружбу с Владимиром Соловьёвым

Андрей Макаревич рассказал о многолетней дружбе с телеведущим Владимиром Соловьёвым. В какой момент, по словам музыканта, он «вдруг увидел», что с журналистом «что-то начало происходить».

Я слушал его на радио. Он стал жутко по-хамски вести эфиры, с какими-то дикими словами, которые вообще в эфире не приняты из соображений хорошего тона. Я ему пишу: «Вова, ты сеешь ненависть». А он мне отвечает: «Я говорю правду». Сейчас я понимаю, что это была далеко идущая установка, — выразил мнение Макаревич.

Музыкант отметил, что сейчас у бывших друзей диаметрально противоположное отношение к спецоперации РФ на Украине. По словам Макаревича, Соловьёв — «умный человек, и делать то, что он делает, не убедив себя, что он прав, совсем невозможно». Артист предположил, что Владимир Соловьёв «наверное, знает, что делает и зачем».

Про уехавших из России звёзд

Музыкант категорически не согласился с упрёками в сторону целого ряда звёзд, уехавших из страны, которая, по мнению ряда критиков, «кормила» их годами.

То есть я такой младенец-переросток, который на руках у страны жрал?! Ребята, я работал и работаю. И мне за это платят. Странно, получив деньги за свою работу, испытывать неловкость по отношению к тому, кто твою работу оплатил, — заявил артист.

По мнению Макаревича, на фоне событий на Украине из России уехали «ну просто лучшие артисты и очень хорошие музыканты». «Пока это катастрофа, но ещё не беда», добавил он.