«Пандемия шарахнула по отношениям»: Легойда о взглядах на COVID

Разделение взглядов на пандемию коронавируса не менее опасно, чем сама инфекция, так считает председатель синодального отдела по взаимодействию церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда, пишут «Известия». По его мнению, перед РПЦ стоит задача донесения идеи единства до государства и общества.

Не менее опасным, чем болезнь, является разделение. Пандемия шарахнула по отношениям людей друг к другу. Есть даже семьи, в которых ругаются сторонники и противники вакцинации, — сказал Легойда.

Он добавил, что перед церковью стоит миротворческая задача. Она заключается в донесении до государства и общества идеи объединения и принципов понимания и уважения друг к другу.

Легойда также высказался против введения системы QR-кодов в храмах. При этом он отметил, что в целом поддерживает законопроект об ограничительных мерах.

Не представляю себе ситуации, при которой QR-коды будут введены для посещения религиозных учреждений <...> В храмах бывает намного меньше людей, чем в транспорте, — подчеркнул представитель РПЦ.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих не опасаться заражения коронавирусом при посещении православных храмов. По словам патриарха, в церквях присутствует «благодать Божья», а все служащие следят за соблюдением ограничительных мер.