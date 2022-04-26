Милонов анонсировал новые санкции для спортсменов после встречи с Путиным

Виталий Милонов / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил о возможных новых санкциях в отношении российских спортсменов после встречи с президентом Владимиром Путиным, передаёт Metaratings.ru. Глава государства провёл встречу с олимпийцами во вторник, 26 апреля.

У Запада уже началась политическая паранойя, поэтому я не удивлюсь, если будут наложены дополнительные санкции на тех, кто был на встрече с президентом. Они опять раскроются и скажут: «Быть русским — это значит быть врагом Запада». Скоро мы вернёмся к идеологии дедушек и руководителей Евросоюза, что русские — это люди второго сорта, — сказал Милонов.

Политик добавил, что российские спортсмены готовы попасть в любые санкционные списки ради встречи с Путиным. По его словам, ни один спортсмен в мире не хочет встретиться со своим президентом, как это делают российские спортсмены.

На встрече с олимпийцами Путин отдельно отметил фигуристку Камилу Валиеву, которая сегодня празднует 16-летие. Президент заявил, что она подняла фигурное катание на уровень искусства.

Ранее стало известно, что встречу с Путиным пропустили олимпийские чемпионы — 2022: лыжник Александр Большунов (проблемы со здоровьем) и фигуристка Анна Щербакова, которая выступает на шоу в Нижнем Новгороде.