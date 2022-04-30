55 лет Филиппу Киркорову: галерея певца от «Зайки моей» до короля поп-сцены

Премьера фильма Дмитрия Киселева «Открытый космос», 2017 год / Фото Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

30 апреля народному артисту РФ Филиппу Киркорову исполнилось 55 лет.

Считается, что впервые будущий король российской эстрады вышел на сцену в пять лет — вместе с отцом болгарским певцом Бедросом Киркоровым. Но настоящая популярность настигла исполнителя в начале 1990-х после премьеры клипов на песни «Небо и земля», «Атлантида» и «Зайка моя». В последнем видео он снялся вместе с Аллой Пугачёвой, которая на тот момент была его женой.

На протяжении всей сольной карьеры Киркоров придерживается романтичного образа, но нередко делает отступления — как в творчестве, участвуя в мюзиклах, провокативных клипах («Ибица» с Николаем Басковым и другие), музыкальных экспериментах с рэперами и блогерами, так и в жизни. Артист не раз оказывался в центре внимания СМИ из-за скандалов. Особый общественный резонанс получили конфликты Филиппа Киркорова с журналисткой Ириной Ароян, музыкантом Юрием Шевчуком, помощником режиссёра церемонии «Золотой граммофон» Мариной Яблоковой, рэпером Тимати, продюсером Нателлой Крапивиной.

Уже почти 30 лет Филиппу Киркорову удаётся удерживать внимание зрителей. Билеты на его выступления в Кремлёвском дворце, раскупленные полностью, — лучшее подтверждение популярности артиста. Сразу после концертов в Москве исполнитель отправится в юбилейный гастрольный тур по стране.

Как менялся Филипп Киркоров за годы успешной карьеры — в галерее NEWS.ru.