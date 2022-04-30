30 апреля народному артисту РФ Филиппу Киркорову исполнилось 55 лет.

Считается, что впервые будущий король российской эстрады вышел на сцену в пять лет — вместе с отцом болгарским певцом Бедросом Киркоровым. Но настоящая популярность настигла исполнителя в начале 1990-х после премьеры клипов на песни «Небо и земля», «Атлантида» и «Зайка моя». В последнем видео он снялся вместе с Аллой Пугачёвой, которая на тот момент была его женой.

На протяжении всей сольной карьеры Киркоров придерживается романтичного образа, но нередко делает отступления — как в творчестве, участвуя в мюзиклах, провокативных клипах («Ибица» с Николаем Басковым и другие), музыкальных экспериментах с рэперами и блогерами, так и в жизни. Артист не раз оказывался в центре внимания СМИ из-за скандалов. Особый общественный резонанс получили конфликты Филиппа Киркорова с журналисткой Ириной Ароян, музыкантом Юрием Шевчуком, помощником режиссёра церемонии «Золотой граммофон» Мариной Яблоковой, рэпером Тимати, продюсером Нателлой Крапивиной.

Уже почти 30 лет Филиппу Киркорову удаётся удерживать внимание зрителей. Билеты на его выступления в Кремлёвском дворце, раскупленные полностью, — лучшее подтверждение популярности артиста. Сразу после концертов в Москве исполнитель отправится в юбилейный гастрольный тур по стране.

Как менялся Филипп Киркоров за годы успешной карьеры — в галерее NEWS.ru.

Филипп Киркоров — клип Зайка моя, 2013 год
Российский певец Филипп Киркоров выступает в Риге. Рига. Латвия, 2002 год
Дмитрий Колдун, участник телепроекта «Фабрика звезд», выступает с поп-звездой Филиппом Киркоровым, 2006 год
Певцы Филипп Киркоров, Валерия, Дима Билан и София Ротару в съемках клипа на новый олимпийский гимн России к Олимпиаде 2014 года
Филипп Киркоров и Алла Пугачёва, съёмко Новогоднего шоу, год
Съемки фильма ЦАРСТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ,. На снимке: певцы Филипп Киркоров и Лолита Милявская
Концерт Филиппа Киркорова Другой в Государственном Кремлевском Дворце, 2011 год
Крещение дочери Филиппа Киркорова Аллы-Виктории, 2012 год
Концерт, посвященный 80-летию Бедроса Киркорова в Crocus City Hall. На фото: Филипп Киркоров и Бедрос Киркоров, 2012 год
На церемонии вручения государственных наград. Орденом Почёта награждён певец Филипп Киркоров
Певец Филипп Киркоров с сыном Мартином на Международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки `Новая волна – 2019`
Певец Филипп Киркоров (слева) с детьми Мартином и Аллой-Викторией, а также продюсер Яна Рудковская и фигурист Евгений Плющенко с сыном Александром (справа) на ледовом шоу Золушка
Презентация нового клипа Филиппа Киркорова и Давы (Давид Манукян) на песню «Rolex»
Победители премии Песня года 2021 в номинации Самый провокационный проект года певец Филипп Киркоров и певица Maruv (Анна Корсун) перед концертом Песня года 2021
евец Филипп Киркоров, получивший награду в номинации «За вклад в развитие артистов нового поколения», на церемонии вручения ежегодной национальной телевизионной премии в области популярной музыки «МУЗ-ТВ 20/21».
Филипп Киркоров