Филипп Киркоров даст 106 концертов по всей России в честь своего 55-летия

Филипп Киркоров отправится во всероссийский гастрольный тур, в рамках которого даст по всей стране 106 концертов. Шоу артиста «55. Gold the greatest hits» приурочено к его 55-летнему юбилею, пишет ТАСС.

Большое всероссийское турне Киркорова будет проходить до конца 2023 года, а первые выступления состоятся уже в июне этого года. Своё 55-летие артист отметит 30 апреля. В честь праздника он представит новую программу в Кремле 27–30 апреля.

Это шоу в рамках звёздного юбилейного года должны увидеть во всей России от Калининграда до Южно-Сахалинска, ведь такого грандиозного размаха ещё не было. Полноценное шоу кремлёвского масштаба увидят в каждом городе, — приводит агентство сообщение пресс-службы певца.

Поклонникам короля эстрады обещают «блистательное шоу мирового уровня», великолепные и проверенные временем песни, а также потрясающую магию большого артиста.

Ранее российский певец Филипп Киркоров призвал европейских политиков «вывести из подвалов СБУ всех людей и провести независимое расследование». Киркоров заявил, что пытки, как физические, так и моральные, неприемлемы вне зависимости от позиции человека и событий. По его мнению, никто никогда не может осуждаться без справедливого суда.