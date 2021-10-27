Телеканал «Муз-ТВ» обвинили в гей-пропаганде

На телеканал «Муз-ТВ» составили протокол по статье о гей-пропаганде среди детей. Рассмотрение дела пройдёт 17 ноября в Басманном суде Москвы, говорится на сайте суда.

В суд поступил протокол о совершении административного правонарушения в отношении ООО «Муз ТВ Операционная компания», — рассказали в суде корреспонденту РИА Новости.

Протокол составлен по ч. 2 ст. 6.21 КоАП «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних». Телеканалу грозит штраф в размере 1 млн рублей или приостановка деятельности на срок до 90 суток.

Остаётся неизвестным, кто именно выступил истцом и по факту чего. Однако, ещё в начале июня этого года Роскомнадзор пообещал проверить трансляцию премии «Муз-ТВ 2021» на предмет пропаганды гомосексуализма.

В эфире телеканала показали, как певец Филипп Киркоров появился на премии вместе с рэпером Давой (Давид Манукян). Они приехали в белом кабриолете в цветах в сопровождении группы полуобнаженных мужчин. Кроме того, блогер Игорь Синяк был одет в платье, а тиктокер Даня Милохин — в костюм, одна часть которого состояла из платья, а другая из смокинга.

Ранее стало известно, что сотрудники правоохранительных органов направили в Зюзинский суд Москвы протокол на рэпера Элджея (Алексея Узенюка). Ему грозит штраф до 30 тысяч рублей по статье о пропаганде наркотиков.