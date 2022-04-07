Басков сообщил о пополнении в семье

Николай Басков поделился с поклонниками радостной новостью о пополнении в семье. Его любимица — шотландская вислоухая кошка Шанель произвела на свет двух котят, о чём певец сообщил в Telegram-канале.

Артист опубликовал видео под названием «Милота зашкаливает», в котором запечатлел трогательную сцену, как кошка в своём домике кормит новорожденных малышей.

Ну наконец-то! Свершилось! Ты моя сладкая, ты моя красавица. Такие сладкие два котёнка. Боже мой! На это можно смотреть бесконечно, — говорит за кадром певец.

Поклонники наперебой бросились поздравлять артиста. «Поздравляю с прибавлением», «Коленька, спасибо за видео. Шанелька красивая и котята просто чудо!», «Чудо! Какие прелестные! А мама — красавица!», пишут в комментариях пользователи.

Басков обзавёлся кошкой в 2020 году. Его питомец так понравился поклонникам, что они попросили артиста публиковать побольше видео с ним. Сам певец признаётся, что буквально стал рабом своей кошки. И чтобы она не скучала во время гастролей хозяина, Басков нанял Шанель няню.

Ранее украинский суд заочно арестовал народного артиста России Николая Баскова по делу о посягательстве на территориальную целостность страны, заявила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова. После начала военной операции на Украине певец публично поддержал действия РФ, подчеркнув, что «Запад 30 лет беспринципно обманывал Россию» и что «руки США и НАТО давно в крови».