«Многие артисты не патриоты, а проститутки. Отсюда антироссийские лозунги»

Управляющий партнёр международного концертного агентства «РУ-КОНЦЕРТ», организатор выступлений звёзд шоу-бизнеса в России и на Украине Кирилл Чибисов рассказал NEWS.ru, почему ряд артистов стали делать антироссийские заявления и как певицу Светлану Лободу хотели превратить в «новую Пугачёву». Он также раскрыл, какие гонорары получали в России София Ротару и Верка Сердючка.

«В таком состоянии, как Михаил Ефремов в момент аварии, некоторые звёзды пребывают с утра до вечера»

— Украинские и отечественные артисты теперь выступают не с концертами, а с антироссийскими лозунгами. Они искренни в своей нелюбви к стране, в которой ещё недавно очень хорошо зарабатывали?

— У любого исполнителя есть больное место — это его личный кошелёк. На протяжении 14–15 «жирных» лет в России — а для артистов «нулевые» и «десятые» были жирными — звёзды накопили приличный капитал. В 90% случаев исполнители хранят деньги не в украинских и не в российских банках, а в западных. Это было модным и казалось безопасным.

Светлана Лобода в последнее время брала за одно выступление в России €100–150 тысяч. И ведь эти деньги ей ещё как платили! В хорошее время у Лободы в России было до 20 выступлений в месяц. Представляете, какие это суммы?!

Украинская певица Лобода Сергей Булкин/NEWS.ru

Гонорары артисты, как правило, запрашивали наличными. При этом у российских налоговых органов не возникало особых вопросов на этот счёт. Артистов пригревали, относились к ним как к любимым дурашкам, закрывая глаза на любые чудачества. А как вели себя некоторые знаменитости, я за более чем 15 лет своей работы в шоу-бизнесе насмотрелся.

— Вели себя непотребно?

— Это мягко сказано. В том состоянии, в каком находился Михаил Ефремов в момент нашумевшей аварии на Садовом кольце, некоторые представители шоу-бизнеса живут с утра до вечера. Но не все садятся за руль в таком виде.

Перед концертами в гримёрках — ор, мат. Лишь иногда в прессу попадали истории о том, что артист вышел на сцену в невменяемом состоянии. Не хотят организаторы выносить сор из избы, хотя страшно устали от звёздного хамства и закидонов. Это касается не только украинских артистов, но и отечественного бомонда.

Я давно предлагал ввести обязательное тестирование артистов перед концертом на употребление запрещённых препаратов. Это быстро: всего-то пописал в баночку. Если ввести это правило, значительное количество звёзд шоубиза тест не пройдут.

Впрочем, в нынешнем хамском поведении знаменитостей виновато само общество. Это оно позволило звёздам буквально всё. Разбаловали, вот теперь и получаем. А вот на Украине после 2014 года тех артистов, кто работал и зарабатывал в России, стали «прижимать».

«Неласковые украинские структуры прихватили артистов за самый больной орган — кошелёк»

— «Прижимать» в каком смысле?

— А в самом болезненном для всей артистической братии — финансовом. В какой-то момент на уровне Верховной рады прозвучало предложение: если исполнители ездят в Россию и зарабатывают миллионы, пусть платят повышенные налоги. Предлагалось отдавать в казну 50–70% заработанного в России. Раз, мол, выступаете «у врагов», обязаны поддерживать украинскую экономику.

Многие артисты не патриоты, а проститутки. Как бы они ни пыжились, доказывая обратное. Идут за тем, кто больше заплатит либо в надежде на будущие преференции.

Я не говорю, что все поголовно, но таких большинство. И поднимать украинскую экономику за свой счёт исполнители из Незалежной оказались не согласны. Скоренько понаполучали себе гражданства других стран и стали там налоговыми резидентами. Но сейчас жизнь такого артиста или артистки украинская власть может сломать на раз-два.

— Каким образом?

— Например, опубликовать в СМИ той же Мальты (часть звёзд украинской эстрады имеют гражданства Мальты) информацию о том, что гражданка такая-то вывезла деньги, заработанные в России, недоплачивала налоги в родной Украине. Такие маленькие государства, как Мальта, очень приветствуют, когда к ним ввозят деньги, никто даже не спрашивает, где ты их взял. Но если в газетах вдруг поднимается шум, банк обычно сразу блокирует счёт. Докажите теперь, откуда у вас десятки миллионов долларов.

Верка Сердючка (Андрей Данилко) Michael Debets/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Артисты же свои сотни тысяч долларов и евро за концерты, как я уже сказал, запрашивали и получали, как правило, вчёрную.

Как им спасти капитал? А очень просто, говорят им «советчики» из неласковых украинских структур: записываешь в соцсетях антироссийские видео, и мы тебя не трогаем. Они и записывают. То есть артистов прихватили за самый больной орган — кошелёк.

Ни один человек не захочет проблем с европейской финансовой системой. Тем более сейчас, когда у артистов концертная деятельность замерла, прихода новых миллионов не предвидится, а тут счета грозят отнять. Я не исключаю, что и некоторые отечественные знаменитости, выступающие сейчас против России, делают это по единственной причине: из страха потерять имущество и счета на Западе.

Как Лободу хотели сделать преемницей Пугачёвой

— Вы упомянули Светлану Лободу. Она тоже «разбалованная» артистка?

— Света, до того как с ней начала работать продюсер Нателла Крапивина, запрашивала за выступление $5–10 тысяч. В этот гонорар входили билеты от Киева до Москвы. Она приезжала одна, без директора и звукорежиссёра, готова была остановиться в 3–4-звёздочной гостинице, не демонстрировала никаких закидонов. Eё любили и уважали.

Надо отдать должное Нателле. Она гениальный продюсер, поставила себе цель — сделать Лободу номером один в России. Отсюда — тусовки Светы с Пугачёвой, исполнение песен Аллы Борисовны на концертах. Чтобы показать некую преемственность: Алла Пугачёва вроде как как передаёт свой «трон Примадонны» Свете. Я работал с Крапивиной и Лободой, отлично помню «пунктик» Нателлы: она мечтала обклеить всю Россию портретами Светы. В этом был даже некий вызов россиянам: огромная страна не смогла вырастить суперпевицу, а маленькая Украина сумела — Лободу!

Певцы Светлана Лобода и Алла Пугачёва Екатерина Чеснокова/РИА Новости

У Нателлы папа — украинский олигарх, и он поддерживал эту идею, в том числе поддерживал финансово. Потом Лобода стала очень хорошо зарабатывать.

— €100–150 тысяч, которые, по вашим словам, платили Лободе за одно выступление в России, — это огромные деньги.

— Разумеется. Западные стоят значительно дешевле — Анастейша, Сара Брайтман, Ванесса Мэй. При этом зарубежные артисты без звёздных замашек, они дисциплинированные и очень чёткие. Возникает вопрос: почему заказывали не Ванессу, не Boney M, а ту же Лободу? Это надо спрашивать у заказчиков мероприятий — олигархов. Я выскажу своё частное мнение касаемо Лободы: у нас конъюнктурное общество, мужики с деньгами жаждут всего самого лучшего. «Кто сейчас самый крутой в соцсетях, на радио? Лобода? Ну давайте Лободу», — говорят они.

Кстати, об искренности критиков спецоперации. Если Лобода снимет новое видео, в котором скажет, что осознала свои прежние заблуждения, и попросит российский паспорт, я почти уверен, что ей дадут гражданство. И будет Лобода голубем мира, песню о единении наций напишет.

Лишь бы хватило у неё ума разыграть эту карту правильным образом. Она действительно является на цифровых площадках самой топовой из русскоязычных артисток.

Какие гонорары получали Ротару и Сердючка в России

— С Софией Ротару сталкивались на концертах и корпоративах?

— Да, она за относительно небольшие деньги приезжала на сборные солянки, пела по две-три песни. Без балета, без группы. Она уже пенсионерка, как и Пугачёва, её тоже нет в шоу-бизнесе в широком понимании. Опустила гонорар до €25 тысяч за пару песен. Для шоубиза это почти копейки.

Советская и украинская эстрадная певица и актриса София Ротару Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Андрей Данилко (Верка Сердючка) все эти годы регулярно ездил на закрытые корпоративы в Россию. Запретный плод, как известно, сладок. Сердючка своего рода запретный плод. Чиновники и олигархи хвалились перед друзьями: мы смогли договориться, сама Сердючка приехала. Гости в восхищении: мол, ты даёшь. На самом деле Сердючку пригласить несложно, были бы деньги.

На Украине Данилко платили, как правило, $15–20 тысяч за выступление. В «плохой России» его гонорары нередко составляли €100–120 тысяч.

Летал вместе со своим коллективом (тогда у него было 24 человека) до Минска, а оттуда на поезде в Москву. Говорил, так удобнее.

А почему приезжал? Потому что такие гонорары, как в России, никто ему больше не заплатит ни на Украине, ни в Европе. Посмотрев загранпаспорт Данилко, можно изучить, где русские олигархи пережидали пандемийное время: Италия, Дубай. Летали туда на частных самолётах, устраивали тусы для ближнего круга, звали Сердючку. Если бы не было шальных денег в России, не было бы и шоубиза в таком порой уродливом варианте. Я бы сейчас не артистов клеймил «предателями», а тех, кто платил им эти шальные миллионы.

— Как сильно, по вашим оценкам, упали доходы звёзд из-за отмены выступлений на фоне событий на Украине?

— Рынок сократился примерно на 85%, так как многие состоятельные люди, которые были способны платить гонорары артистам, покинули территорию России. Оставшиеся устраивают праздники без прежнего размаха. Гонорары сейчас минимальные. Будь ты хоть Филипп Киркоров, хоть кто, а будешь вынужден выступать и за эти деньги, почти бесплатно. Я уверен, что все артисты страшно тоскуют по прежним богатым временам.