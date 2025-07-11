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11 июля 2025 в 07:08

Украине озвучили оставшиеся пути, чтобы избежать полного разгрома

NZZ: чтобы избежать поражения, Украине нужно сократить потери и отступить

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

На сегодняшний день Украина имеет только два варианта дальнейших действий, чтобы избежать полного разгрома в конфликте с Россией, сообщает швейцарская газета Neue Zurcher Zeitung. Первый подразумевает сокращение потерь украинской армии на фоне активного продвижения Вооруженных сил России, а второй — скорейшее отступление ВСУ по всей линии фронта. По мнению журналистов, это позволит Украине избежать капитуляции, если переговоры зайдут в тупик.

У них (ВСУ. — NEWS.ru) нет сил для внезапного нападения на любом участке фронта, и даже точечные удары в глубине российской территории малоэффективны, разве что в информационном пространстве, — говорится в материале.

Авторы публикации убеждены, что президент Украины Владимир Зеленский оказался в ловушке и столкнулся с дилеммой. В частности, Зеленскому приходится выбирать между военной необходимостью и надеждой на то, что союзники сдержат обещания.

Ранее британская газета The Guardian обратила внимание, что успехи российских военных в конфликте на Украине омрачили настроение западных политиков на саммите в Риме. Также отмечается, что на мероприятии была небольшая паника по поводу возможного «раздела Украины».

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