Артиллерийские подразделения Восточной группировки ВС РФ нанесли удар по пункту временной дислокации ВСУ, ликвидировав до 20 украинских военнослужащих. Что известно об этом и других успехах российской армии к утру 12 июля?

Поразили личный состав ВСУ

Как сообщили в Минобороны России, подразделения нанесли огневое поражение пункту временной дислокации в населенном пункте Воскресенка ДНР.

«Огонь по координатам, полученным от операторов разведывательных БПЛА, вели расчеты буксируемых пушек „Гиацинт-Б“. В результате удара военнослужащие уничтожили укрытия и до 20 человек личного состава ВСУ», — говорится в сообщении.

В свою очередь операторы ударных дронов Восточной группировки уничтожили бронеавтомобиль MaxxPro ВСУ.

Уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ

Артиллерийский расчет группировки «Днепр» уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, заявили в МО РФ.

Как отметили в министерстве, артиллеристы из состава 49-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» с помощью беспилотника «Орлан-10» вскрыли пункт управления беспилотниками противника, находившийся в заброшенной постройке.

«Расчет 122-мм гаубицы Д-30 выдвинулся на заранее подготовленную позицию. Первый снаряд прилетает точно по цели, несколько минут на корректировку, снова залп, вторым выстрелом был уничтожен пункт управления БПЛА ВСУ вместе с расчетом», — сообщили в ведомстве.

Ликвидировали командный пункт и огневую точку ВСУ

Операторы FPV-дронов из группировки войск «Центр» успешно поразили замаскированный командный пункт и огневую позицию ВСУ на Красноармейском участке, информирует Минобороны России.

«Расчет ударных FPV-дронов 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск „Центр“ обнаружил и уничтожил скрытый командный пункт и минометную точку ВСУ на Красноармейском направлении», — заявили в ведомстве.

Лишили ВСУ до 465 военных

ВСУ потеряли до 465 солдат за сутки в зоне ответственности Центральной группировки ВС РФ, сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

«Потери украинских вооруженных формирований составили до 465 военнослужащих. Уничтожены два автомобиля и три орудия полевой артиллерии», — отметил он.

По его словам, группировка продолжает выполнять боевые задачи, подразделения улучшили тактическое положение.

Поразили 20 пунктов управления БПЛА ВСУ

Восточная группировка ВС РФ за прошедшие сутки поразила 20 пунктов управления беспилотниками Вооруженных сил Украины, а также пять станций спутниковой связи Starlink, рассказал ТАСС начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.

«В течение суток противник потерял свыше 215 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, 10 автомобилей, два пункта боепитания, пять станций спутниковой связи Starlink и 20 пунктов управления беспилотной авиацией», — сказал он.

Читайте также:

Удар ВСУ по Алешкам: последние новости, десятки людей под завалами

Трамп будет снабжать Украину оружием: что известно, реакция в России

«Сюрприз» Трампа для России: какие санкции он может ввести, что известно